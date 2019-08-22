Как научиться разбираться в живописи Пабло Пикассо за 5 минут

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По оценкам экспертов, Пабло Пикассо считается самым дорогим художником в мире. Несколько лет назад объем официальных продаж его работ составил $ 262 млн. Кроме того, творческая карьера Пикассо считается одной из самых продолжительных. Она охватывает почти 80 лет, поэтому неудивительно, что за это время художник тяготел к экспериментам — от классицизма и натурализма до кубизма и сюрреализма.

AdMe.ru решил проследить, как менялся почерк и стиль одного из самых известных и почитаемых художников XX века и с чем были связаны эти перемены.

Ранний период (8–20 лет)

Пабло Пикассо (чье полное имя звучит как Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо) родился в 1881 году в Андалузской провинции Испании. Его отец был художником и с ранних лет прививал мальчику любовь к искусству: учил азам живописи и всячески развивал талант сына. Маленький Пабло начал рисовать в 3 года, а в 7 лет уже писал картины маслом. Все ранние работы Пикассо и их цветовая палитра обладают максимальным сходством с оригиналом - художник изображает жизнь и людей такими, какие они есть. Полотно 1896 года "Портрет матери" (слева на коллаже выше) написано 15-летним художником в Барселоне во время учебы в школе искусств и ремесел. Одна из последних работ раннего периода - "Нана" (на коллаже справа) - была написана к первой выставке Пабло в Париже. В это время он осваивал методы импрессионистов и подражал им. В итоге критики отметили высокое мастерство начинающего художника, но посоветовали ему искать свой собственный стиль.

«Голубой период» (20–24 года)

К концу 1901 года Пабло находит свой оригинальный стиль и пишет работы, которые впоследствии будут отнесены к так называемому «голубому периоду», поскольку в цветовой палитре художника преобладали холодные и мрачные оттенки синего. На полотнах этого времени превалируют темы печали, нищеты, старости и смерти, а героями картин становятся алкоголики, проститутки и люди из низших слоев общества. Дело в том, что в 1901 году покончил с собой близкий друг Пикассо. Художник чувствовал вину в том, что не предотвратил трагедию, и пребывал в депрессии. Кроме того, в эти годы Пабло отчаянно нуждался в деньгах и часто голодал. Одним из самых знаменитых полотен «голубого периода» считается картина «Любительница абсента» (слева на коллаже выше). По иронии судьбы, полотна этого самого тяжелого и голодного периода жизни художника продаются сегодня на аукционах за огромные деньги. Например, картина «Голова Арлекина» (на коллаже справа) была продана на аукционе Sotheby’s за $ 15,2 млн.

«Розовый период» (23–25 лет)

В 1904 году Пикассо окончательно переезжает в Париж. Два последующих года его творчества получили название «розовый период» из-за характерной цветовой палитры. В это время все работы Пабло преисполнены жизнерадостности, изящества и тонкости. Пикассо заводит новых друзей и впервые в жизни серьезно влюбляется в Фернанду Оливье. Влюбленные живут вместе в его мастерской на Монмартре, и жизнь кажется прекрасной. Вскоре у Пабло появляются покровители — писательница Гертруда Стайн и ее брат. Они покупают картины у нуждающегося художника, выставляют их в своей галерее и вводят его в круг парижской богемы. Главными персонажами работ Пикассо становятся бродячие артисты, акробаты, циркачи и танцовщики. В них Пабло видит много общего с художниками: они тоже бедны и всегда держатся вместе. Одна из самых известных картин «розового периода» — «Девочка на шаре» (слева на коллаже выше).

Африканский период (26–28 лет)

Этот короткий период творчества художника называют также «протокубическим», или «сезанновским», потому что Пабло находится под серьезным влиянием метода Поля Сезанна. Пикассо старается максимально упрощать изображение, так как приходит к выводу, что в основе любой сложной формы всегда лежит простой геометризм: куб, шар, цилиндр, конус. Сюжеты полотен того времени навеяны архаичным искусством Африки, которое художник увидел на этнографической выставке в музее Трокадеро. Для Пабло простое и даже примитивное африканское искусство стало настоящим открытием, поскольку оно несло в себе огромный жизненный и художественный заряд. Древние скульптуры передавали реальность с гораздо большей силой, чем современное европейское искусство.

Аналитический кубизм (28–31 год)

Аналитический кубизм Пикассо изменил развитие всего искусства XX века. Он стал родоначальником этого направления в живописи вместе с французским художником Жоржем Браком. Философия этого стиля заключалась в том, что живопись способна на большее, чем просто изобразить то, что видит глаз человека. Пабло ищет способ показать мир таким, какой он есть, поэтому старается писать «не то, что видит, а то, что знает». Сначала художник экспериментирует с цветом: он уничтожает цветность, так как считает, что это просто обман зрения. Плотна аналитического кубизма отличает их монохромность. Потом Пикассо избавляет от фактуры вещей — скрупулезное выписывание деталей предметов, волосков и морщинок уже неактуальны. В это время Пабло пишет довольно много портретов своей возлюбленной Фернанды, в частности картину «Женщина с грушами» (на коллаже слева). Именно в этих работах он оттачивает свой новый метод видения формы.

Синтетический кубизм (31–36 лет)

Синтетический кубизм характеризуется изменением колористики: Пикассо начинает добавлять в картины яркие цвета. Кроме того, в полотнах появляются узнаваемые предметы: ключ, трубка, бутылка, бокал, музыкальный инструмент. Таким образом, картины синтетического кубизма становятся больше похожими на коллажи. Причем художник использует для их создания не только краски, но и папье-маше, газеты, нотные листы и опилки, чтобы придать поверхности больше фактуры. Наиболее известной стала серия его полотен-коллажей «Гитары». Свое название этот период получил потому, что Пикассо синтезирует, объединяет 2 реальности — художественную и настоящую.

Классицизм (36–44 года)

Это очень насыщенный и яркий период в жизни и творчестве Пабло. В это время он сотрудничает с Русским балетом Дягилева, вместе с труппой едет в Рим и влюбляется в русскую балерину Ольгу Хохлову. Вскоре пара играет свадьбу, у них рождается сын Пауло. Новая среда — театр, балет, путешествия — требуют реалистичного изображения, и Пикассо отказывается от кубизма в пользу античного классицизма. Кроме того, художник теперь вращается в новой для себя респектабельной среде, к которой питает слабость его супруга. Также Ольга требует от мужа, чтобы на его портретах и она, и их сын были узнаваемыми, и Пабло не может отказать ей в этой просьбе.

Сюрреализм (44–56 лет)

Когда Пикассо было 45 лет, его отношения с Ольгой Хохловой начали ухудшаться, и он познакомился с 17-летней француженкой Марией-Терезой Вальтер. Девушка стала его натурщицей и новой музой. Также в этот период Пабло много общается с сюрреалистами, и это направление в живописи начинает оказывать на его творчество огромное влияние. Переход к сюрреализму можно описать выражением самого художника: "Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу". Одной из самых ярких картин того времени считается полотно "Читающие женщины" (справа на коллаже выше). На нем нарисованы Мария-Тереза и ее сестра. Позднее картина была продана на аукционе Sotheby's за $ 21,3 млн.

Конец 30-х и война (56–64 года)

Предчувствие скорой войны в Европе и страхи из-за возрастания сил фашизма и франкизма нашли отражение и в творчестве Пикассо. В это время он создает знаменитую серию "Плачущие женщины", которую посвящает всем женщинам той эпохи. Его главной музой в этот период была художница и фотограф Дора Маар - именно ее он чаще всего изображает на своих полотнах и в ее портретах воплощает все ужасы войны. В 1937 году Пабло Пикассо пишет, пожалуй, свою самую известную картину - "Герника" (на фото внизу). Так художник откликается на бомбардировку фашистами испанского города Герника. Полотно стало актуальным антифашистским манифестом, который стремительно распространился по Европе.

Послевоенный период (65–73 года)

Этот период в жизни художника можно назвать временем обновления и надежд. В послевоенные годы Пикассо влюбляется в юную художницу Франсуазу Жило, и вскоре пара перебирается жить в свой дом на юге Франции, где у них родились 2 детей. Пабло часто пишет свою возлюбленную. Ее свежий и яркий образ на картинах обычно далек от натуралистичности, но всегда узнаваем. Однако семейного счастья не получилось - непростой характер и частые измены художника вынудили Франсуазу забрать детей и уйти от него. Это был первый раз, когда женщина оставила Пикассо, а не наоборот. Находясь в тяжелом состоянии после ухода возлюбленной, он пишет картину "Тень, падающая на женщину" (на коллаже справа).

Поздний период (73–92 года)

Пабло Пикассо продолжал рисовать до последних дней. Его работы в это время включают в себя множество стилей и элементов прошлых периодов, поэтому они весьма разнообразны и неодинаковы по качеству. Так, его картина "Алжирские женщины. Версия О", написанная в этот период, была продана в 2015 году за $ 179 млн и стала самой дорогой картиной в мире, когда-либо проданной с аукциона.

В это время его музой была Жаклин Рок. Вместе они прожили 11 лет, и за это время художник создал более 400 ее портретов - больше, чем любой другой из своих женщин. Картина "Жаклин со скрещенными руками" - одна из первых работ этой серии - была написана Пабло за один день. Последней картиной гения стало полотно под названием "Лежащая обнаженная голова" 1973 года. Еще накануне Пабло Пикассо трудился над нею в своей мастерской, а на следующее утро он умер на 92-м году жизни. За 76 лет творчества художник создал около 20 тыс. работ.

Бонус

Недавно американские ученые раскрыли секрет одной из картин Пикассо «голубого периода» — «Нищенка, сидящая на корточках». Исследователи применили метод рентгенофлуоресцентного анализа и обнаружили, что под полотном скрыта картина другого художника. Пикассо написал свою работу поверх старой, на которой был изображен пейзаж Барселоны.