История жизни Елены Дьяконовой, благодаря которой Сальвадор Дали стал одним из величайших художников XX века

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Автобиография Сальвадора Дали «Дневник одного гения» начинается такими словами: «Я посвящаю эту книгу моему гению, моей победоносной богине Гале Градиве, моей Елене Троянской, моей Святой Елене, моей блистательной, как морская гладь, Гале Галатее безмятежной». Елену Дьяконову, которая сама себя называла Гала, что по-французски означает «праздник», одни считают той самой великой женщиной, стоящей за каждым великим мужчиной, а другие — злым гением, превратившим талант художника в средство для зарабатывания денег.

Хотя Дали и называл Елену Галатеей, AdMe.ru взял на себя смелость предположить, что в их паре настоящим Пигмалионом была именно она. А что думаете вы?

От Елены Дьяконовой до Галы Дали

Елена Ивановна Дьяконова, известная всему миру как Гала́, родилась 18 августа 1894 года в Казани. Через несколько лет ее отец умер, а мать вышла замуж во второй раз и вся семья переехала в Москву. Своего отчима Елена очень любила — настолько, что даже взяла себе отчество по его имени — Дмитриевна. Словно бабочка из куколки, будущая муза Дали превращалась из Елены Ивановны в Елену Дмитриевну, из Елены Дьяконовой — в Елену Дьяконову-Элюар, затем в Галу и, наконец, в Галу Дали.

В Москве Елена поступила в гимназию, где вместе с ней учились сестры Цветаевы. Марина Цветаева, с которой Елена была дружна, так описывала ее: «В полупустой классной комнате на парте сидит тоненькая длинноногая девочка в коротком платье. Это Елена Дьяконова. Узкое лицо, русая коса с завитком на конце. Необычные глаза: карие, узкие, чуть по-китайски поставленные. Темные густые ресницы такой длины, что на них, как утверждали потом подруги, можно рядом положить две спички. В лице упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения резкими».

В 1912 году 17-летняя Елена заболела туберкулезом и семья отправила ее в швейцарский санаторий Клавадель. Там она познакомилась с никому пока не известным поэтом Эженом Гренделем — впоследствии ее первым мужем. Самой Елене была уготована судьба стать музой и вдохновлять того, кого весь мир узнает под псевдонимом Поль Элюар, на написание самых пылких любовных стихов. Так Елена открыла в себе свой, пожалуй, самый главный талант — быть музой.

Пара поженилась в 1917 году, а через год у них родилась дочь. В 1921 году Елена и Поль приехали в Кельн к художнику Максу Эрнсту — и это стало началом того типа отношений, которые принято называть любовным треугольником. В отличие от большинства подобных историй, их роман на троих был открытым — настолько, что они жили, не скрываясь, под одной крышей. Неизвестно, сколько бы просуществовал этот необычный союз, если бы в 1929 году Поль Элюар и его жена не отправились в испанский город Кадакес в гости к 25-летнему художнику Сальвадору Дали. «Я сразу поняла, что он — гений», — напишет Гала позже.

«Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег»

Из дома в Кадакесе Поль Элюар уехал без жены, забрав в качестве небольшой компенсации свой портрет, написанный Дали. «Я чувствовал, что на меня возложена обязанность запечатлеть лик поэта, с Олимпа которого я похитил одну из муз», — скажет художник. С того момента Гала и Сальвадор были неразлучны, а в 1932 году, когда она наконец-то оформила развод с Элюаром, пара официально поженилась. Их брак с самого начала был довольно странным: он панически боялся женщин, и, скорее всего, интимной близости (некоторые считают, что Гала была единственным человеком, который мог прикасаться к Дали), она же была сладострастна и страстолюбива. Впрочем, Дали тоже был страстен — но только в своих фантазиях и творчестве, а она же утоляла свою жажду с многочисленными молодыми любовниками из числа местных моряков.

Работы, написанные в годы совместной жизни, художник подписывал не иначе как «Гала — Сальвадор Дали». Именно Гала сумела сделать так, что их дом стали осаждать коллекционеры и любители живописи, желавшие «прикоснуться к гению Сальвадора Дали». Говоря современным языком, она была эффективным менеджером: если картины продавались плохо, она заставляла Сальвадора заниматься рекламой, моделированием одежды или, к примеру, оформлением витрин. Несмотря на всего лишь 10-летнюю разницу в возрасте, Сальвадор был для Галы скорее сыном, чем мужем: она называла его «мой мальчик» и любила гораздо больше, чем собственную дочь, которую воспитывала бабушка Элюара. Да и сам Сальвадор, чья мама, которую он просто обожал, умерла, когда ему было 15 лет, охотно принимал эту роль.

В течение многих десятилетий Дали писал Галу в разных ипостасях: на его картинах она запечатлена то обнаженной в полупристойной позе, то в образе Мадонны. Впрочем, некоторые искусствоведы считают — и, скорее всего, в этом есть большая доля истины, — что Гала не была безмолвной моделью: она выступала в роли соавтора, помогая выстраивать композицию будущего полотна. Гала способствовала разрыву Сальвадора Дали с сюрреалистами, но в то же время во многом благодаря ее таланту и предпринимательской жилке, художник смог небезосновательно заявить: «Сюрреализм — это я». Кстати, именно из-за одного из основоположников сюрреализма, поэта Андре Бретона, который всей душой ненавидел Галу, она после развода с Элюаром обрела сомнительную славу распутницы и сребролюбицы (в чем, конечно же, была значительная доля истины). Позже в газетах ее нарекли «алчной валькирией» и даже «жадной русской потаскухой». Впрочем, ни Галу, ни Сальвадора это не трогало: для него она была Градивой, Галатеей, золотцем. Однако лучше всего об отношениях супругов говорит эта фраза из воспоминаний сестры Галы Лидии: «Гала возится с Дали как с ребенком: читает ему на ночь, заставляет пить какие-то необходимые таблетки, разбирает с ним его ночные кошмары и с бесконечным терпением рассеивает его мнительность. Дали швырнул часами в очередного посетителя — Гала бросается к нему с успокоительными каплями: не дай бог, с ним сделается припадок».

Avida Dollars

В 1934 году супруги отправились в Америку, как всегда, повинуясь безошибочному чутью Галы: она считала, что только там ее гениальный муж сможет обрести настоящее признание, и, само собой, разбогатеть. И она не ошиблась. Именно здесь, в Америке, Сальвадор как нельзя больше стал соответствовать прозвищу, придуманному ему еще в Европе все тем же Андре Бретоном, — Avida Dollars. Оно было составлено из букв его имени, что в переводе означало примерно «жаждущий долларов». Пара устраивала многочисленные перформансы, а каждый свой выход в свет обставляла с большой помпой: спускаясь с борта корабля на американскую землю, Дали нес в руках двухметровый батон.

Спустя 6 лет после первого приезда в США Гала и Сальвадор снова вернулись сюда и провели здесь целых 8 лет. Они оба работали не переставая. Он писал картины, сценарии, создал декорации к фильму Альфреда Хичкока и даже работал над мультфильмом для Уолта Диснея (который увидел свет только в 2003 году), оформлял витрины, — словом, делал все, что приносило доход и приумножало славу. А она с неуемной энергией устраивала все это и заключала все новые договоры. Но и не забывала о собственных нуждах, постоянно заводя новых любовников значительно моложе себя.

Закат

В 1948 году супруги Дали вернулись в Испанию: Сальвадор очень любил свою родину и всегда по ней скучал. У них было все: слава, состояние, успех, но одно обстоятельство омрачало жизнь Галы — она старела. И чем старше она становилась, тем моложе и многочисленнее были ее поклонники: она тратила на них баснословные деньги, дарила им драгоценности, машины и даже картины своего мужа. Несмотря на все это, в 1958 году Гала и Сальвадор Дали заключили церковный брак. За более чем полувековую историю их союза Елена Дмитриевна дала массу интервью, но никогда не раскрывала подробностей совместной жизни с мужем. Сам Дали уверял, что в течение 4 лет его жена вела дневники на русском языке, но, где они находятся и существуют ли на самом деле, и сегодня никто не знает.

В 1964 году Градиве исполнилось 70 лет, и они с мужем все больше отдалялись друг от друга: она проводила большую часть времени с поклонниками, а он — в компании своей платонической возлюбленной певицы Аманды Лир. В 1968 году Дали совершил один из своих «далианских» поступков — купил своей бессменной возлюбленный замок Пуболь, посещать который ему дозволялось только с письменного разрешения Галы. Все последние годы, которые были омрачены борьбой с недугами и попытками противостоять неизбежной старческой немощи, Гала провела в замке. В 1982 году она сломала шейку бедра, и после нескольких дней, проведенных в больнице, Гала Дали, урожденная Елена Ивановна Дьяконова, скончалась в возрасте 88 лет.

Дали похоронил ее в склепе замка Пуболь, в гробу с прозрачной крышкой. Он прожил без своей единственной любви еще 7 лет, страдая от глубокой депрессии и прогрессирующей болезни Паркинсона. В 1989 году на 85-м году жизни Сальвадор Дали скончался. Все свое состояние, включая картины, он оставил той, которую любил почти так же сильно, как свою неповторимую Галу, — Испании. Конечно, можно относиться к Гале по-разному, но одно остается совершенно ясным: если бы в 1929 году не состоялась судьбоносная встреча художника с его Градивой, мир вряд ли бы узнал о том, кто такой Сальвадор Дали. Тот, который и есть сюрреализм.