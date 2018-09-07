Испанский художник рисует меткие иллюстрации о жизни, и его персонажи очаровывают с первого взгляда

Испанский художник Начо Диас Арджона (Nacho Diaz Arjona) делает милые зарисовки на злобу дня и делится ими с подписчиками в своем инстаграме под ником Naolito. Уже 300 тыс. человек оценили его незамысловатые, но очаровательные и оригинальные иллюстрации, и он даже успешно запустил свой сайт и производство различных аксессуаров, украшенных его персонажами.

AdMe.ru не смог пройти мимо такой исключительной милоты, которая к тому же с завидной точностью, но юмористичной снисходительностью описывает нашу с вами жизнь. Поэтому мы собрали 15 новых и самых популярных иллюстраций художника.

15. До и после тренировки

14. Как течение времени ощущается с друзьями и на работе

13. До и после вечеринки

12. Как выглядит большинство киноадаптаций наших любимых книг

11. До и после первого дня на пляже

10. До и после чашечки кофе

9. «Социальная смерть»

8. До и после шведского стола

7. Что нас пугает в детстве и во взрослой жизни

6. «Ребята, мы потерялись!»

5. До и после бритья

4. До и после первого дня в тренажерном зале

3. «Там жарко снаружи?»

2. До и после сна

1. До и после возвращения в школу

Нам очень понравился полный юмора и неординарный подход художника к изображению знакомых нам всем ситуаций и вещей. А вы могли бы предложить еще какие-то интересные идеи для картинок подобного формата?

Фото на превью naolito / Instagram

17 На склад!
4 Комментарии
  • 7 сентября 2018
  • 4
  • 6377

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