Испанский художник рисует меткие иллюстрации о жизни, и его персонажи очаровывают с первого взгляда
Испанский художник Начо Диас Арджона (Nacho Diaz Arjona) делает милые зарисовки на злобу дня и делится ими с подписчиками в своем инстаграме под ником Naolito. Уже 300 тыс. человек оценили его незамысловатые, но очаровательные и оригинальные иллюстрации, и он даже успешно запустил свой сайт и производство различных аксессуаров, украшенных его персонажами.
AdMe.ru не смог пройти мимо такой исключительной милоты, которая к тому же с завидной точностью, но юмористичной снисходительностью описывает нашу с вами жизнь. Поэтому мы собрали 15 новых и самых популярных иллюстраций художника.
15. До и после тренировки
14. Как течение времени ощущается с друзьями и на работе
13. До и после вечеринки
12. Как выглядит большинство киноадаптаций наших любимых книг
11. До и после первого дня на пляже
10. До и после чашечки кофе
9. «Социальная смерть»
8. До и после шведского стола
7. Что нас пугает в детстве и во взрослой жизни
6. «Ребята, мы потерялись!»
5. До и после бритья
4. До и после первого дня в тренажерном зале
3. «Там жарко снаружи?»
2. До и после сна
1. До и после возвращения в школу
Нам очень понравился полный юмора и неординарный подход художника к изображению знакомых нам всем ситуаций и вещей. А вы могли бы предложить еще какие-то интересные идеи для картинок подобного формата?
Фото на превью naolito / Instagram