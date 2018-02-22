Иранский художник объясняет всю суть нашей жизни с помощью карандаша и пары предметов

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Иранский художник Маджид Хосроанжом рисует карикатуры с 15 лет. Сейчас его Instagram насчитывает уже более 110 тысяч подписчиков. И все благодаря тому, что в своих работах он открывает давно привычные вещи с совсем неожиданной стороны. Маджид запросто может объединить деталь Lego или луковицу и графику, чтобы показать то, о чем мы порой даже не задумываемся.