Иранский художник объясняет всю суть нашей жизни с помощью карандаша и пары предметов

Иранский художник Маджид Хосроанжом рисует карикатуры с 15 лет. Сейчас его Instagram насчитывает уже более 110 тысяч подписчиков. И все благодаря тому, что в своих работах он открывает давно привычные вещи с совсем неожиданной стороны. Маджид запросто может объединить деталь Lego или луковицу и графику, чтобы показать то, о чем мы порой даже не задумываемся.

Мы в AdMe.ru получили настоящее удовольствие, рассматривая работы Маджида, и специально для вас сделали подборку самых ярких работ этого художника.

«Дети помнят все»

«Книга — душа души»

«Мы сами выбираем, как жить»

«Важно подобрать ключ»

«Дайте своим отношениям много возможностей»

«Знания решают не все»

«Как это использовать?»

«Жизнь — кинопленка»

«С разных планет»

«Вместе несмотря ни на что»

«Вам хорошо видно?»

«Подозрения»

«Все в ваших руках»

«Воспитание ребенка»

«Когда внутри все горит»

«Вот так лучше»

«Так близко и так внезапно»

«Не поручайте ребенку ребенка»

«Сдавайся и принимай мою власть»

«Просто найдите повод для радости»

Как вам стиль Маджида? Какая из работ понравилась больше?

30 На склад!
2 Комментарии
  • 22 февраля 2018
  • 2
  • 16919

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!