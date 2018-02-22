Иранский художник объясняет всю суть нашей жизни с помощью карандаша и пары предметов
Иранский художник Маджид Хосроанжом рисует карикатуры с 15 лет. Сейчас его Instagram насчитывает уже более 110 тысяч подписчиков. И все благодаря тому, что в своих работах он открывает давно привычные вещи с совсем неожиданной стороны. Маджид запросто может объединить деталь Lego или луковицу и графику, чтобы показать то, о чем мы порой даже не задумываемся.
Мы в AdMe.ru получили настоящее удовольствие, рассматривая работы Маджида, и специально для вас сделали подборку самых ярких работ этого художника.
«Дети помнят все»
«Книга — душа души»
«Мы сами выбираем, как жить»
«Важно подобрать ключ»
«Дайте своим отношениям много возможностей»
«Знания решают не все»
«Как это использовать?»
«Жизнь — кинопленка»
«С разных планет»
«Вместе несмотря ни на что»
«Вам хорошо видно?»
«Подозрения»
«Все в ваших руках»
«Воспитание ребенка»
«Когда внутри все горит»
«Вот так лучше»
«Так близко и так внезапно»
«Не поручайте ребенку ребенка»
«Сдавайся и принимай мою власть»
«Просто найдите повод для радости»
Как вам стиль Маджида? Какая из работ понравилась больше?
Фото на превью khosroanjom_majid/instagram, khosroanjom_majid/instagram