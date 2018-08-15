Индийский художник показал, как выглядят отношения с точки зрения парней (Спойлер: про разницу в росте — прямо в точку)

Согласитесь, у мужчин и женщин все-таки разный взгляд на некоторые вещи. Индийский иллюстратор Каран (Karan Gupta) нарисовал серию комиксов про свои отношения с девушкой — так, как их видит он. И они очень отличаются от комиксов про парочки, авторами которых являются девушки, — в них меньше романтики. Тем не менее в них точно так же есть искренний юмор и любовь, которую видно даже на рисунках.

Каран говорит: «Каждый день — это приключение, когда твоя половинка немного странная», и мы в AdMe.ru с ним абсолютно согласны.

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Фото на превью krossdraws / Instagram

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1 Комментарии
  • 15 августа 2018
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