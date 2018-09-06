Иллюстратор-самоучка из Колумбии рисует комиксы, в которых соединились милота и сарказм
Кому из нас не знакомо то чувство, когда хочется спрятаться от серьезной взрослой реальности в страну фантазий? Художник-самоучка Андреас Кольменарес создал свой уютный мультяшный мир, где можно отдохнуть душой и почувствовать себя хорошо. Под псевдонимом wawawiwa автор выкладывает красочные и милые иллюстрации с изрядной долей юмора.
Андреас ведет странички в соцсетях на английском и испанском языках, где постоянно делится с подписчиками новыми иллюстрациями. Мы в AdMe.ru выбрали для вас 25 наиболее интересных работ.
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Близок ли вам юмор художника? А какая иллюстрация порадовала вас больше остальных?
Фото на превью wawawiwadesign / instagram