Иллюстратор-самоучка из Колумбии рисует комиксы, в которых соединились милота и сарказм

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Кому из нас не знакомо то чувство, когда хочется спрятаться от серьезной взрослой реальности в страну фантазий? Художник-самоучка Андреас Кольменарес создал свой уютный мультяшный мир, где можно отдохнуть душой и почувствовать себя хорошо. Под псевдонимом wawawiwa автор выкладывает красочные и милые иллюстрации с изрядной долей юмора.