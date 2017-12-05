Художник выполняет просьбы своих подписчиков. Даже самые безумные
Анатолий Чилик — молодой иллюстратор с кипучей фантазией. Он создает комиксы на самые разные темы. Но самым смелым его экспериментом стало рисование по заявкам своих подписчиков. Кажется, нет такого сюжета, который Чилик не смог бы изобразить, какими бы изощренными ни были идеи его поклонников.
Мы в AdMe.ru единодушно оценили ироничность и меткость работ Анатолия и отобрали самые яркие из них для вас.
«Нарисуй кота изнутри, чтобы было понятно, что это кот»
«Нарисуй мир без зла»
«Нарисуй моржа-единорога»
«Нарисуй шахматы, которые играют в людей»
«Нарисуй рекламу музыкальной школы для взрослых»
«Нарисуй бойцовых котов»
«Нарисуй отличника, который двоечник»
«Нарисуй разницу между получением образования в мегаполисе и в маленьком городе»
«Нарисуй Эминема»
«Нарисуй жизнь длиной в день»
«Нарисуй огонь, который влюблен в воду, которая находится под землей»
«Нарисуй одиночество по-итальянски»
«Нарисуй озеро в небе»
«Нарисуй мир без буквы „Р“»
«Корпоратив у котиков»
«Комикс про общагу»
«Скинь последнее фото на телефоне»
«Когда нужно убирать елку?»
«Нарисуй старика Хоттабыча в современном мире»
«Нарисуй зебру в клеточку»
Уже придумали каверзную идею для комикса? Делитесь в комментариях!