Художник выполняет просьбы своих подписчиков. Даже самые безумные

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Анатолий Чилик — молодой иллюстратор с кипучей фантазией. Он создает комиксы на самые разные темы. Но самым смелым его экспериментом стало рисование по заявкам своих подписчиков. Кажется, нет такого сюжета, который Чилик не смог бы изобразить, какими бы изощренными ни были идеи его поклонников.

Мы в AdMe.ru единодушно оценили ироничность и меткость работ Анатолия и отобрали самые яркие из них для вас.