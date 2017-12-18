Иллюстратор превратил 12 юных диснеевских героев в зрелых мужей, в которых все еще можно влюбиться

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Как-то раз мы писали о художнике из Бразилии Исааке Ареасе (Isaque Arêas), который изобразил наших любимых диснеевских героинь сильно повзрослевшими, но не менее очаровательными. Теперь художник принялся за их возлюбленных, то есть за мужских персонажей. Взрослые принцы и герои Disney по версии Исаака Ареаса — это уже не юные розовощекие мальчишки, а брутальные мужчины с щетиной, а иногда и с сединой. Мы AdMe.ru влюбились в этих возмужавших героев еще больше, чем в детстве! Убедитесь сами, что годы только добавили им шарма.

Тарзан («Тарзан»)

Тарзан уже не такой дикарь, как в юности, — к 39 годам он наконец-то научился пользоваться расческой.

Капитан Феб («Горбун из Нотр-Дама»)

У капитана Феба уже не столь простоватый вид, как прежде. С возрастом он стал выглядеть намного мужественнее.

Джон Смит («Покахонтас»)

Стильная стрижка сделала свое дело — перед нами эталон мужской красоты.

Принц Адам («Красавица и Чудовище»)

Принц Адам к своим 47 годам отрастил аккуратную бородку и сменил стиль одежды и прическу на более современные. Ему очень идет.

Принц Флориан («Белоснежка»)

Принц Флориан — первый по старшинству среди принцев: в 2017 году ему стукнуло 100! Надо отметить, что он отлично выглядит для столь почтенного возраста.

Аладдин («Аладдин»)

Брутальная щетина на лице у Аладдина придает ему более уверенный вид. Красавец-мужчина.

Ли Шанг («Мулан»)

Ли Шанг теперь коротко стрижется и носит рубашки цвета хаки. Должно быть, Мулан еще больше обожает его.

Принц Чарминг («Золушка»)

Принц Чарминг выглядит уже не так статно, но его взгляд по-прежнему чарующий. Наверняка бабуля Золушка обожает своего дедулю принца не меньше, чем в день их свадьбы.

Геркулес

Спортивная майка и новая прическа еще больше подчеркнули огромную физическую мощь Геркулеса. Рискнем предположить, что это его селфи из спортзала.

Принц Эрик («Русалочка»)

Принц Эрик почти не изменился. Озорная улыбка и белоснежная сорочка — вот секрет его неиссякаемого очарования.

Король Артур («Меч в камне»)

Мы помним короля Артура совсем мальчишкой, но в 2017-м это уже очень милый дедуля. Интересно, а как он выглядел лет в 30? Наверное, сногсшибательно.

Принц Филипп («Спящая красавица»)

Седина и легкие морщинки вокруг глаз только добавили харизмы принцу Филиппу. В свои 78 он по-прежнему бодр и свеж.