Иллюстратор из России рисует жизненные комиксы, но щепотка абсурда делает их финал непредсказуемым

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Повседневная жизнь скучна, если не добавить в нее хотя бы каплю абсурда. Именно по такому принципу создают свои комиксы авторы проекта PNGshka. В своих рисунках они смешивают обычные жизненные ситуации с каплей юмора, что делает развязку непредсказуемой. Иллюстрации появляются на свет благодаря художнику и его напарнику, который помогает придумывать сюжеты. Все рисунки создаются с помощью инструментов «лассо» и «перо» в Photoshop. Авторы проекта совсем недавно завели аккаунт в Instagram, который пока только набирает популярность, но их «бредокомиксы» активно завоевывают любовь публики.