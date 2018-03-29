Иллюстратор из России рисует жизненные комиксы, но щепотка абсурда делает их финал непредсказуемым
Повседневная жизнь скучна, если не добавить в нее хотя бы каплю абсурда. Именно по такому принципу создают свои комиксы авторы проекта PNGshka. В своих рисунках они смешивают обычные жизненные ситуации с каплей юмора, что делает развязку непредсказуемой. Иллюстрации появляются на свет благодаря художнику и его напарнику, который помогает придумывать сюжеты. Все рисунки создаются с помощью инструментов «лассо» и «перо» в Photoshop. Авторы проекта совсем недавно завели аккаунт в Instagram, который пока только набирает популярность, но их «бредокомиксы» активно завоевывают любовь публики.
AdMe.ru не смог пройти мимо необычных иллюстраций и предлагает вам на них взглянуть.
1. Релакс
2. Вертолетный стул
3. Ванная
4. Рисование бровей
5. Милый дом
6. Гав
7. Портрет
8. Хороший мальчик
9. Снежный человек
10. Крутой парень
11. Хлоп
12. Большой туризм
13. Великанша
14. Мутная девочка
15. Лайк
16. Сюрприз
17. Зубы
18. Бойфренд
19. Новые уши
20. Спортивная лихорадка
21. Подарок
22. Помощь
23. Зимняя прическа
24. Кошачьи правила
А вам понравились «бредокомиксы»? Делитесь впечатлениями в комментариях.
Фото на превью pngshka/instagram