Художники запустили флешмоб, который доказывает, что талант не дается с рождения

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Большинство из нас свято уверены в том, что художниками рождаются. Однако запущенный иллюстраторами флешмоб #drawthisagain доказывает, что умение рисовать, как и любой другой навык, нужно упорно развивать, и результат не заставит себя долго ждать. Под данным хештегом художники публикуют свои работы, созданные несколько лет назад, а затем показывают их новые версии.