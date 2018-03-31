Художники запустили флешмоб, который доказывает, что талант не дается с рождения

Большинство из нас свято уверены в том, что художниками рождаются. Однако запущенный иллюстраторами флешмоб #drawthisagain доказывает, что умение рисовать, как и любой другой навык, нужно упорно развивать, и результат не заставит себя долго ждать. Под данным хештегом художники публикуют свои работы, созданные несколько лет назад, а затем показывают их новые версии.

AdMe.ru подобрал для вас самые яркие примеры, доказывающие, что талант воспитывается упорством.

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На каком изображении прогресс заметен больше всего?

Фото на превью marutah_/twitter

2 На склад!
2 Комментарии
  • 31 марта 2018
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