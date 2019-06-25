Художники вдохнули жизнь в известных анимационных персонажей (Русалочка просто ослепительна)

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С каждым годом студия Disney все больше «оживляет» героев своих мультфильмов: «Золушка», «Книга джунглей», «Красавица и Чудовище», «Аладдин». А на подходе киноверсии «Короля Льва», «Мулан» и «Русалочки». Художники Йирка Ваатайнен (Jirka Vaatainen) и Фернанда Суарез (Fernanda Suarez) тоже решили очеловечить знаменитых мультяшек, и надо признать, что диснеевские персонажи ничуть не растеряли своей харизмы в новом воплощении.