Художники вдохнули жизнь в известных анимационных персонажей (Русалочка просто ослепительна)

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С каждым годом студия Disney все больше «оживляет» героев своих мультфильмов: «Золушка», «Книга джунглей», «Красавица и Чудовище», «Аладдин». А на подходе киноверсии «Короля Льва», «Мулан» и «Русалочки». Художники Йирка Ваатайнен (Jirka Vaatainen) и Фернанда Суарез (Fernanda Suarez) тоже решили очеловечить знаменитых мультяшек, и надо признать, что диснеевские персонажи ничуть не растеряли своей харизмы в новом воплощении.

Мы в AdMe.ru так и не смогли определиться, портрет какого героя нам понравился больше. Возможно, вы сможете выбрать фаворита?

Кассим, отец Аладдина – «Аладдин»

Тритон, отец Ариэль – «Русалочка»

Зевс – «Геркулес»

Принцесса Жасмин – «Аладдин»

Белль – «Красавица и Чудовище»

Ариэль – «Русалочка»

Белоснежка – «Белоснежка и семь гномов»

Анастасия – «Анастасия»

Леди - "Леди и Бродяга"

Мулан – «Мулан»

Эсмеральда – «Горбун из Нотр-Дама»

Прекрасный принц - "Золушка"

Чудовище – «Красавица и Чудовище»

Аладдин – «Аладдин»

Принц Эрик - "Русалочка"

Круэлла Де Виль - "101 далматинец"

Джафар - "Аладдин"

Урсула - "Русалочка"

Урсула в человеческом облике – «Русалочка»

Гастон - "Красавица и Чудовище"

Аид - "Геркулес"

Злая королева - "Белоснежка"

Шрам - "Король Лев"

А какой у вас был любимый мультипликационный персонаж в детстве?

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    7
  • 73
  • 49
  • 14.2k

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