Художники вдохнули жизнь в известных анимационных персонажей (Русалочка просто ослепительна)
С каждым годом студия Disney все больше «оживляет» героев своих мультфильмов: «Золушка», «Книга джунглей», «Красавица и Чудовище», «Аладдин». А на подходе киноверсии «Короля Льва», «Мулан» и «Русалочки». Художники Йирка Ваатайнен (Jirka Vaatainen) и Фернанда Суарез (Fernanda Suarez) тоже решили очеловечить знаменитых мультяшек, и надо признать, что диснеевские персонажи ничуть не растеряли своей харизмы в новом воплощении.
Мы в AdMe.ru так и не смогли определиться, портрет какого героя нам понравился больше. Возможно, вы сможете выбрать фаворита?
Кассим, отец Аладдина – «Аладдин»
Тритон, отец Ариэль – «Русалочка»
Зевс – «Геркулес»
Принцесса Жасмин – «Аладдин»
Белль – «Красавица и Чудовище»
Ариэль – «Русалочка»
Белоснежка – «Белоснежка и семь гномов»
Анастасия – «Анастасия»
Леди - "Леди и Бродяга"
Мулан – «Мулан»
Эсмеральда – «Горбун из Нотр-Дама»
Прекрасный принц - "Золушка"
Чудовище – «Красавица и Чудовище»
Аладдин – «Аладдин»
Принц Эрик - "Русалочка"
Круэлла Де Виль - "101 далматинец"
Джафар - "Аладдин"
Урсула - "Русалочка"
Урсула в человеческом облике – «Русалочка»
Гастон - "Красавица и Чудовище"
Аид - "Геркулес"
Злая королева - "Белоснежка"
Шрам - "Король Лев"
А какой у вас был любимый мультипликационный персонаж в детстве?
Фото на превью Jirka Vinse Jonatan Väätäinen / instagram