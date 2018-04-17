18 доказательств того, что художники мало чем отличаются от своих персонажей

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Недавно в соцсетях прошел флешмоб художников #artvsartist, участники которого предложили оценить, насколько герои их работ похожи на них самих. Взгляните на эти изображения, и вы убедитесь, что многие представители этой профессии бессознательно или вполне осознанно рисуют самих себя. А если вы хотите узнать, как выглядят художники AdMe.ru, то обязательно просмотрите нашу статью до конца.

AdMe.ru собрал фотографии художников, чьи работы уже появлялись в наших статьях, и предлагает вам узнать, как эти талантливые люди выглядят в реальной жизни.

Мэг Куинн (Meg Quinn)

Comicada

Анастасия Азимова (Anastasia Azhimova)

Murrz

Крислейн Пассос (Crislane Passos)

Омарио Брунеллески (Omario Brunelleschi)

Дарья Артемьева (Daria Artemyeva)

Базз Соарес (Buzz Soares)

Cyarine

Soosh

Карен Науфал (Karen Nawfal)

Лера Кирякова (Lera Kiryakova)

Planet Prudence

Дами Ли (Dami Lee)

Дея Муниз (Deya Muniz)

Джемма Коррел (Gemma Correll)

Сотрудники AdMe.ru также приняли участие во флешмобе. Знакомьтесь, это Олеся Королева (Olesya Koroleva) и ее чудесные вязаные мишки

И Астхик Ракимова (Astkhik Rakimova), чьи комиксы и волшебные иллюстрации вы наверняка уже успели полюбить

Бонус: Иегуда Девир (Yehuda Devir)

Иегуда пока не участвовал во флешмобе, но мы увидели фото, где он со своей очаровательной женой демонстрирует недавно вышедшую книгу, и просто не смогли устоять перед соблазном поделиться им с вами.

А кто из представленных в статье художников больше всего понравился вам?