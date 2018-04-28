Художник вдохновился мифом и нарисовал комикс о запретной любви с неожиданным концом

Помните греческий миф об Икаре, который страстно хотел долететь до солнца и сделал себе крылья из воска и перьев? Художник из Бразилии Габриэль Пиколо (Gabriel Picolo) вдохновился этим сюжетом и увидел в нем метафору запретной, недосягаемой любви. Любви, подобной солнцу, пылающей и согревающей, но одновременно и обжигающей, ранящей. Миф об Икаре закончился печально: герой упал, потому что его крылья растаяли. Но Габриэль взглянул на эту историю совсем под другим углом.

AdMe.ru решил поделиться с вами этой чувственной и прекрасной, хоть и печальной историей.

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Ну как, знакомо?

Фото на превью GabrielPicoloArt/facebook

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9 Комментарии
  • 28 апреля 2018
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