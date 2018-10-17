Художник придумал, как проучить любителей халявы. У него получилось, но не так, как он ожидал

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Работы художника Джона Артона (Jon Arton) заслуживают внимания сами по себе, но популярность в интернете ему принесло его чувство юмора. Некоторые из его подписчиков хотели получить качественный портрет бесплатно. Джону порядком надоели подобные просьбы, но вместо того чтобы ругаться с халявщиками, он придумал кое-что получше.

Мы в AdMe.ru согласны с художником, что любой труд должен оплачиваться по достоинству, и думаем, вы оцените его необычное решение.

Джон рисует в стиле фотореализма, и на оттачивание своей техники он потратил не один год

На аккаунт с его работами подписались тысячи людей, и вскоре он стал так часто получать просьбы о бесплатном портрете, что его терпение лопнуло.

На очередной запрос Джон ответил необычным способом

Художник стал так отвечать на все подобные просьбы и рассказал об этом в своем инстаграме.

Он надеялся, люди поймут, что любой труд должен быть оплачен, и наконец перестанут просить бесплатные портреты

В итоге таких просьб стало только больше! Людям так понравилась шутка Джона, что он стал получать сотни писем в день, где его просили нарисовать именно «глупый рисунок».

Эти скетчи набрали больше лайков, чем его настоящие работы, и многие подписчики даже предлагали за них деньги. А некоторые продолжали настаивать на бесплатном портрете

Эффект от шутки был более мощным, чем ожидал Джон, вот только не помог избавиться от проблемы. Однако художник не растерялся.

Джон запустил сбор средств для детской больницы Бирмингема: «Если вы один из тех странных людей, кто готов заплатить за дурацкие каракули, это ваш шанс»

Каждый, кто пожертвует £ 10 и больше, может написать Джону и получить тот самый рисунок.

Подписчикам пришлась по нраву его инициатива, и на настоящий момент для той самой больницы собрано £ 1 185 (₽ 102 000). Так Джону удалось направить раздражающие просьбы в полезное русло.

Как вам такой необычный подход художника к решению проблемы? Может, вы оказывались в похожей ситуации сами? Поделитесь в комментариях!