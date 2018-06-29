Мальчик из бедной семьи рос без игрушек. Теперь он переделывает фабричных кукол и продает за тысячи долларов
Ноэль Круз родился в очень бедной филиппинской семье. Он был третьим ребенком из 6, и игрушек ему не покупали: у родителей не было на это денег. В 12 лет в гостях у соседей он увидел по телевизору конкурс красоты «Мисс Вселенная» и был потрясен обилием красивых девушек в роскошных нарядах. С тех пор, работая уборщиком, он каждую свободную минуту рисовал. Сейчас за его куклами стоит очередь из коллекционеров, готовых заплатить ему тысячи долларов.
AdMe.ru расскажет, как из бедного мальчика из Манилы Ноэль превратился в мировую знаменитость.
К 16 годам Ноэль уже зарабатывал своим талантом на жизнь: его рисунки неплохо продавались. Когда позже он женился и эмигрировал в США, вместе с женой он начал коллекционировать Барби. Однажды на eBay он увидел кукол с «перекрашенными» лицами и сразу понял, что хочет делать таких же. Вскоре у него начало получаться так хорошо, что за его куклами выстроилась очередь из коллекционеров.
Художник начинает работу над куклой с прически: стрижет, завивает и укладывает. Затем ацетоном стирает фабричной кукле старое «лицо». Потом, используя фотографии и портреты персонажа, рисует новые черты лица, начиная с глаз. Работа над каждой куклой занимает от пары дней до нескольких недель. Цены начинаются от $ 600, а самую высокую цену, $ 4 тыс., покупатель заплатил за персонажа Эммы Уотсон — Белль.
Давайте посмотрим на лучшие работы Ноэля Круза.
Белль (Эмма Уотсон)
Чудо-женщина (Галь Гадот)
Гарри Поттер (Дэниел Рэдклифф)
Волан-де-Морт (Рэйф Файнс)
Джиджи Хадид
Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс)
Лара Крофт (Алисия Викандер)
Принцесса Диана
Фрида Кало
Принц Чарминг (Ричард Мэдден)
Шелдон Купер (Джим Парсонс)
Принцесса Лея (Керри Фишер)
Элизабет Тейлор
Скарлетт О’Хара (Вивьен Ли)
Супермен (Генри Кавилл)
Красная Королева (Хелена Бонэм Картер)
Золушка (Лили Джеймс)
Мачеха Золушки (Кейт Бланшетт)
Малефисента (Анджелина Джоли)
Эдвард Каллен (Роберт Паттинсон)
Джек Воробей (Джонни Депп)
Процесс работы
А вот и сам художник со своими куклами
Пример Ноэля Круза доказывает, что настоящий талант способен пробить себе дорогу несмотря ни на что. Может быть, и у вас есть способности, которым пора позволить раскрыться?
Фото на превью Noel Cruz/Instagram