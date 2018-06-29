Мальчик из бедной семьи рос без игрушек. Теперь он переделывает фабричных кукол и продает за тысячи долларов

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Ноэль Круз родился в очень бедной филиппинской семье. Он был третьим ребенком из 6, и игрушек ему не покупали: у родителей не было на это денег. В 12 лет в гостях у соседей он увидел по телевизору конкурс красоты «Мисс Вселенная» и был потрясен обилием красивых девушек в роскошных нарядах. С тех пор, работая уборщиком, он каждую свободную минуту рисовал. Сейчас за его куклами стоит очередь из коллекционеров, готовых заплатить ему тысячи долларов.

К 16 годам Ноэль уже зарабатывал своим талантом на жизнь: его рисунки неплохо продавались. Когда позже он женился и эмигрировал в США, вместе с женой он начал коллекционировать Барби. Однажды на eBay он увидел кукол с «перекрашенными» лицами и сразу понял, что хочет делать таких же. Вскоре у него начало получаться так хорошо, что за его куклами выстроилась очередь из коллекционеров.

Художник начинает работу над куклой с прически: стрижет, завивает и укладывает. Затем ацетоном стирает фабричной кукле старое «лицо». Потом, используя фотографии и портреты персонажа, рисует новые черты лица, начиная с глаз. Работа над каждой куклой занимает от пары дней до нескольких недель. Цены начинаются от $ 600, а самую высокую цену, $ 4 тыс., покупатель заплатил за персонажа Эммы Уотсон — Белль.

Давайте посмотрим на лучшие работы Ноэля Круза.