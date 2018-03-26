Художник создал параллельную реальность, у которой есть послание для всех нас

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Французскому художнику Жульену Табе всего 20 лет, но кажется, что он владеет фотошопом с рождения. Жульен создал свой мир, где все взаимосвязано: земля и вода, люди и животные, фантазия и реальность. Стоит взглянуть на зебру, полоски которой превращаются в крылья, или кота, летящего на попугае, и немедленно хочется попасть в этот мир хотя бы на пару минут, чтобы на все взглянуть своими глазами.