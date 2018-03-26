Художник создал параллельную реальность, у которой есть послание для всех нас
Французскому художнику Жульену Табе всего 20 лет, но кажется, что он владеет фотошопом с рождения. Жульен создал свой мир, где все взаимосвязано: земля и вода, люди и животные, фантазия и реальность. Стоит взглянуть на зебру, полоски которой превращаются в крылья, или кота, летящего на попугае, и немедленно хочется попасть в этот мир хотя бы на пару минут, чтобы на все взглянуть своими глазами.
AdMe.ru представляет самые эффектные работы Жульена Табе.
Все ответственны
Семья
Все взаимосвязано
Спрятался
Высокие отношения
Между мирами
Глубина твоих глаз
Возрождение гепарда
Только представь себе
Подсвечник
Сейчас взлечу
Атлантида
Ветреный жираф
Король
На крыльях
Мост
Медитация
Какая работа Жульена понравилась вам больше всего?
Фото на превью Julien Tabet/Instagram