Художник создает песчаные скульптуры, которые выглядят так натурально, что глазам не верится

Вдали от холодных залов Испанского института изобразительных искусств Андони Бастаррика (Andoni Bastarrika) проложил свой собственный путь уличного художника. Он совершенно случайно обнаружил свое жизненное призвание — объединять людей силой искусства и воображения. Тем не менее после 10 лет создания бесподобных реалистичных скульптур из песка, по словам самого Бастаррики, он продолжает открывать, на что способны его руки, потому что именно песок решает, какую форму он хочет принять.

Мы в AdMe.ru взяли интервью у Андони Бастаррики, чтобы узнать больше о его жизни и работе как о настоящих проявлениях свободы духа.

Он воспринимает мир через свои руки

Бастаррика — скульптор-самоучка. В свое время он владел фруктовым магазином, а также был сертифицированным терапевтом шиацу. «Может быть, именно это научило меня видеть мир руками», — сказал он. Только летом 2010 года, проводя день на пляже со своими дочерьми, он обнаружил в себе талант, помогая им закончить скульптуру из песка.

Его воображение — это его вдохновение

Чтобы создать свои скульптуры, Бастаррика собирает от 500 до 1 500 кг песка. Работает он в основном голыми руками. Ему нравится чувствовать и трогать песок. Во время этого процесса он использует изображение будущей скульптуры как модель, но большая часть его вдохновения рождается непосредственно в воображении. На завершение скульптуры уходит от 6 до 12 часов. После этого ее либо постепенно сносит ветром, либо уничтожает сам творец, чтобы освободить общественное пространство, где он обычно работает.

Песок был его учителем

В большинстве случаев работа Бастаррики — это проявление смирения, а не эго. «Работа с песком может быть довольно сложной, — говорит он. — Тем более что я работаю с некачественным песком, а значит, не могу строить высокие скульптуры. Но песок всегда был моим учителем, это его способ преподать нам урок об опасностях эго и стремления двигаться вперед слишком быстро».

Разрушение — цена свободы

В отличие от идеи, которую часто транслируют в современном мире, разрушение этих произведений искусства символизирует краткость нашего пребывания на Земле и наш стремительный конец. «Моя цель — изобразить свободу и поразить людей общечеловеческой красотой», — утверждает Бастаррика. А что же больше объединяет людей, чем ход времени, воплощенный в этих живых скульптурах? Может быть, именно поэтому скульптуры Бастаррики дарят такое прекрасное чувство освобождения, потому что разрушение — это цена, которую нужно заплатить за свободу.

Что еще ему предстоит сделать?

Бастаррика признался, что не знает, куда его приведет это «приключение», так же как не знает, откуда оно пришло. Несмотря на смирение, с которым он подходит к своей работе, местные власти пригласили испанского художника для создания скульптур и передачи своих знаний другим на ежегодных семинарах. Им заинтересовались даже охотники за талантами из Великобритании и Саудовской Аравии. «Так что я с нетерпением жду новых летних семинаров. Мне нравится работать здесь с детьми, но я открыт для работы в любом месте, будь то Австралия, Африка или Европа».