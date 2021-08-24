Художник при помощи нейросети выяснил, какими были знаменитости в детстве и юности. А мы сравнили с архивными фото

Современные художники создают свои шедевры не только кистью и красками. Например, Хидрели Диао решил подключить к творческому процессу нейросеть и посмотреть, как бы выглядели звезды в юные годы. Искусственный интеллект дал погрешность и «забыл» стереть макияж у женщин.

Мы в AdMe.ru решили покопаться в архивах и сравнить фото, созданные с помощью нейросети, с реальными фотографиями знаменитостей в детстве и молодости.

1. Анджелина Джоли

2. Принцесса Диана

3. Мадонна

4. Леди Гага

5. Ричард Гир

6. Джим Керри

7. Том Круз

8. Ким Кардашьян

9. Рианна

10. Кэти Перри

11. Дженнифер Энистон

12. Брэд Питт

13. Элвис Пресли

14. Шер

15. Киану Ривз

16. Джордж Майкл

17. Бритни Спирс