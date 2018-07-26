Художник рисует яркие карикатуры. Но смешными они кажутся только на первый взгляд

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Брехт Ванденброк (Brecht Vandenbroucke) — бельгийский художник, который саркастично и честно рисует современный мир. В своих иллюстрациях он использует яркие краски, но темы работ Брехта сложно назвать радужными — карикатурист раскрывает самые темные стороны нашего общества. Ванденброк уверен: искусство должно менять мир к лучшему. Каждая его работа — это приглашение к диалогу и возможность для всех нас посмотреть в «зеркало» XXI века.

AdMe.ru предлагает оценить злободневные карикатуры художника.

Решение находится где-то там

Ваш выбор

День отца

Наличные

Попытка сохранить баланс

Некоторым людям нужен небольшой толчок

Я был чужим в этом городе

Вечное

Вы пропустили пятно

Нас ничего не остановит

Работа никогда не закончится

Мое решение

Каждый день я извлекаю уроки из прошлого

Подчинение

Я не уверен

Суеверие

Регистрация

Не сегодня

Следующий сезон

Отдых от всего этого

Какая иллюстрация Брехта Ванденброка показалась вам самой сильной?