Художник рисует яркие карикатуры. Но смешными они кажутся только на первый взгляд
Брехт Ванденброк (Brecht Vandenbroucke) — бельгийский художник, который саркастично и честно рисует современный мир. В своих иллюстрациях он использует яркие краски, но темы работ Брехта сложно назвать радужными — карикатурист раскрывает самые темные стороны нашего общества. Ванденброк уверен: искусство должно менять мир к лучшему. Каждая его работа — это приглашение к диалогу и возможность для всех нас посмотреть в «зеркало» XXI века.
AdMe.ru предлагает оценить злободневные карикатуры художника.
Решение находится где-то там
Ваш выбор
День отца
Наличные
Попытка сохранить баланс
Некоторым людям нужен небольшой толчок
Я был чужим в этом городе
Вечное
Вы пропустили пятно
Нас ничего не остановит
Работа никогда не закончится
Мое решение
Каждый день я извлекаю уроки из прошлого
Подчинение
Я не уверен
Суеверие
Регистрация
Не сегодня
Следующий сезон
Отдых от всего этого
Какая иллюстрация Брехта Ванденброка показалась вам самой сильной?
Фото на превью Brecht Vandenbroucke / instagram