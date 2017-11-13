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В детстве Pascal Campion делал наброски собственных комиксов и прекрасных пейзажей Прованса, которые окружали мальчика. Изобразительному искусству он обучался в Страсбурге и Бостоне, позже работал в Гонолулу, Гавайи. Потом переехал в Сан-Франциско, где не только нашел новую работу, но и встретил свою будущую жену Катрину. Вскоре на свет появились дочка Лили и близнецы Макс и Колин.

Именно в своей семье Паскаль черпает вдохновение для создания удивительно теплых иллюстраций: ведь когда ты окружен любимыми людьми, даже повседневные мелочи кажутся чертовски приятными. Этой простой мыслью художник делится с помощью своих работ.

Мы в AdMe.ru полностью согласны с Паскалем и пришли в восторг от его иллюстраций. А теперь предлагаем вам самим оценить некоторые из них. Приятного просмотра!