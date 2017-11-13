Художник рисует жизнь своей семьи и каждой работой доказывает, что счастье — в мелочах
В детстве Pascal Campion делал наброски собственных комиксов и прекрасных пейзажей Прованса, которые окружали мальчика. Изобразительному искусству он обучался в Страсбурге и Бостоне, позже работал в Гонолулу, Гавайи. Потом переехал в Сан-Франциско, где не только нашел новую работу, но и встретил свою будущую жену Катрину. Вскоре на свет появились дочка Лили и близнецы Макс и Колин.
Именно в своей семье Паскаль черпает вдохновение для создания удивительно теплых иллюстраций: ведь когда ты окружен любимыми людьми, даже повседневные мелочи кажутся чертовски приятными. Этой простой мыслью художник делится с помощью своих работ.
Мы в AdMe.ru полностью согласны с Паскалем и пришли в восторг от его иллюстраций. А теперь предлагаем вам самим оценить некоторые из них. Приятного просмотра!
Чтобы кто-то просто обнял тебя после тяжелого дня
Сладко потянуться утром
Смотреть на листопад
Веселиться как в детстве
Принимать солнечные ванны
Остановиться и оглядеться вокруг
Вместе заняться уборкой
Не забывать о романтике
Внезапно «атаковать» обнимашками любимого человека
Взяться за руки
Забывать обо всем, когда вы вместе
Зависнуть с хорошей книгой и чашкой крепкого кофе
Гулять на природе, пока не почувствуешь приятную усталость в ногах
Побыть наедине с самим собой
Устроить танцпол в гостиной
Понежиться в ванне
Вместе слушать шум дождя
Спонтанные проявления любви — самые искренние
Радоваться чуду
Видеть красоту в каждом дне
И наслаждаться моментом в любом возрасте