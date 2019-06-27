Художник показывает самых эпичных обитателей метро. Оглянитесь, может, рядом с вами есть такие?
Художник Martadello видит мир совершенно иначе (мы уже знакомили вас с его работами) и подметил самых фактурных обитателей метро, снабдив рисунки ироничными комментариями. Мы не могли пройти мимо этой забавной классификации, ведь и с ордой школьников, и с подземными ковбоями каждый из нас сталкивался не раз.
AdMe.ru предлагает окунуться в непередаваемую атмосферу вместе с нами. Надеемся, такие персонажи будут попадаться все реже.
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А с каким персонажем вы сталкиваетесь в метро чаще всего?
Фото на превью Martadello