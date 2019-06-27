Художник показывает самых эпичных обитателей метро. Оглянитесь, может, рядом с вами есть такие?

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Художник Martadello видит мир совершенно иначе (мы уже знакомили вас с его работами) и подметил самых фактурных обитателей метро, снабдив рисунки ироничными комментариями. Мы не могли пройти мимо этой забавной классификации, ведь и с ордой школьников, и с подземными ковбоями каждый из нас сталкивался не раз.