Художник рисует настолько правдивые иллюстрации о нашей жизни, что аж ком к горлу подступает
Швейцарский художник Стефан Шмитц создает атмосферные иллюстрации о нашем мире. Одни его работы резки и провокационны, другие вызывают улыбку. Они обнажают наши повседневные проблемы и дают возможность задуматься.
Мы в AdMe.ru пересмотрели множество работ художника и остановились на тех, которые по-настоящему задели струны нашей души и, вероятно, отзовутся в вашей тоже.
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Фото на превью schmitz_illustration / Instagram
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