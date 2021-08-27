Художник рисует настолько правдивые иллюстрации о нашей жизни, что аж ком к горлу подступает

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Швейцарский художник Стефан Шмитц создает атмосферные иллюстрации о нашем мире. Одни его работы резки и провокационны, другие вызывают улыбку. Они обнажают наши повседневные проблемы и дают возможность задуматься.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество работ художника и остановились на тех, которые по-настоящему задели струны нашей души и, вероятно, отзовутся в вашей тоже.

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