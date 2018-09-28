Художник рисует милые комиксы о котиках. Сохраните себе эти картинки, чтобы спасаться ими от плохого настроения

Роб ван Барневельд (Rob van Barneveld) — голландский иллюстратор, который рисует милейшие комиксы о котиках. Его работы полны оптимизма и заставляют улыбаться каждого. «Я создаю комиксы, которые, как мне кажется, нужны миру», — говорит о себе художник. Мы согласны, миру и правда нужно больше добра, позитива и котиков. У самого Роба два кота — Гоббс и Борис. Этих питомцев и можно узнать в комиксах художника. Иллюстрации, на которых котик голоден или хочет спать, вдохновлены Гоббсом, а комиксы о коте, который чем-то мешает и вообще наделен разумом, — это портреты Бориса. В ближайшем будущем ван Барневельд планирует освоить анимацию и «оживить» свои рисунки. Также автор хочет создавать более длинные истории и, главное, не планирует останавливаться и обещает поставлять всем нам хорошее настроение.

AdMe.ru предлагает познакомиться с лучшими иллюстрациями Роба ван Барневельда. А если вам захочется продолжения, подписывайтесь на инстаграм художника.

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Узнали в каком-нибудь комиксе своего котика?

6 На склад!
2 Комментарии
  • 28 сентября 2018
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