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Начальники бывают разные. Кто-то способен и сделать все по закону, и по-человечески отнестись к подчиненным, и успешно организовать рабочий процесс. А кто-то — «эффективный менеджер», только вот почему-то результаты его деятельности далеки от идеальных. Именно про таких работников рисует свои едкие комиксы Xander Toons . И с его легкой руки в интернете слово «сова» уже приобрело новый смысл.

В редакции AdMe.ru нет таких Сов, но мы всегда за злободневный юмор. А вдруг кто-то узнает в персонажах комикса себя и встанет на путь исправления?

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Бонус: делиться «Совой» с коллегами можно, но осторожно

«Поржал с комиксов про Сову — эффективного менеджера. Решил, что сие должно стать достоянием коллектива. Рассказал вкратце коллеге суть комикса и пообещал скинуть ссылку в почту. Скинул и помчался по этажам выполнять работу.

Вернулся через полчаса. Коллега сказал, что никакого письма не было.

— Проверь спам. Сейчас некогда: начальник вызвал.

Захожу к начальнику.

Вижу у него на экране знакомый до боли комикс. Письмо все-таки дошло.

Стою с каменным лицом. Жду.

Начальник улыбается:

— Хороший комикс. Прямо про моего начальника.

Отпустило».

webpauk \ Pikabu