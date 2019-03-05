Художник рисует комиксы про Сову — эффективного менеджера, читать которые увлекательно и немного больно
Начальники бывают разные. Кто-то способен и сделать все по закону, и по-человечески отнестись к подчиненным, и успешно организовать рабочий процесс. А кто-то — «эффективный менеджер», только вот почему-то результаты его деятельности далеки от идеальных. Именно про таких работников рисует свои едкие комиксы Xander Toons. И с его легкой руки в интернете слово «сова» уже приобрело новый смысл.
В редакции AdMe.ru нет таких Сов, но мы всегда за злободневный юмор. А вдруг кто-то узнает в персонажах комикса себя и встанет на путь исправления?
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Бонус: делиться «Совой» с коллегами можно, но осторожно
«Поржал с комиксов про Сову — эффективного менеджера. Решил, что сие должно стать достоянием коллектива. Рассказал вкратце коллеге суть комикса и пообещал скинуть ссылку в почту. Скинул и помчался по этажам выполнять работу.
Вернулся через полчаса. Коллега сказал, что никакого письма не было.
— Проверь спам. Сейчас некогда: начальник вызвал.
Захожу к начальнику.
Вижу у него на экране знакомый до боли комикс. Письмо все-таки дошло.
Стою с каменным лицом. Жду.
Начальник улыбается:
— Хороший комикс. Прямо про моего начальника.
Отпустило».
А какие начальники у вас? Похожи ли они на Сову или вам повезло?
Фото на превью Xander toons \ Twitter