Художник рисует комиксы, которые поймет любой, кому слегка за 20

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Джорджу 22 года, он обычный парень, студент и художник-самоучка, а также, как он сам себя называет, «продвинутый прокрастинатор». Как и многие молодые люди в его возрасте, он переживает сложности в отношениях, работе, принятии себя и поиске жизненного пути. А еще он любит выражать себя в творчестве, поэтому рисует забавные комиксы «George Drawz» , которые словно говорят читателям: «Эй, чувак, ты не один! Все еще будет!»

Так что если вам чуть больше 20 и вы часто ловите себя на мысли: «Как жить-то эту непонятную жизнь?», не отчаивайтесь. Джордж задается тем же вопросом, но подходит к проблеме творчески и с юмором обыгрывает трудности жизни 20-летних в своих комиксах.

Мы в AdMe.ru согласны с Джорджем — без чувства юмора в этой жизни никуда. Взгляните на его работы. Оказывались в подобных ситуациях?