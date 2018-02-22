Художник рисует комиксы, которые поймет любой, кому слегка за 20
Джорджу 22 года, он обычный парень, студент и художник-самоучка, а также, как он сам себя называет, «продвинутый прокрастинатор». Как и многие молодые люди в его возрасте, он переживает сложности в отношениях, работе, принятии себя и поиске жизненного пути. А еще он любит выражать себя в творчестве, поэтому рисует забавные комиксы «George Drawz», которые словно говорят читателям: «Эй, чувак, ты не один! Все еще будет!»
Так что если вам чуть больше 20 и вы часто ловите себя на мысли: «Как жить-то эту непонятную жизнь?», не отчаивайтесь. Джордж задается тем же вопросом, но подходит к проблеме творчески и с юмором обыгрывает трудности жизни 20-летних в своих комиксах.
Мы в AdMe.ru согласны с Джорджем — без чувства юмора в этой жизни никуда. Взгляните на его работы. Оказывались в подобных ситуациях?
«Жизнь и лимоны»
«Отпусти»
«Всегда второй»
«Мои настроения»
«Мой музыкальный вкус»
«Флирт»
«Почему я все еще один»
«Дни рождения»
«День зарплаты»
«Одиночество»
«Загадочность»
А если бы вы были художником, каким был бы ваш комикс о 20-летнем себе? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью georgedrawz/Instagram