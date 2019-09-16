Художник рисует комиксы о Сове — эффективном менеджере, которые читаются сквозь смех и слезы

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Адекватный и справедливый начальник — залог здоровой атмосферы в коллективе. Но, к сожалению, не всем везет на таких боссов. Некоторые шефы — типичные «эффективные менеджеры» из злободневных комиксов Xander Toons.

Мы в редакции AdMe.ru обожаем актуальный юмор. И передаем лучи поддержки тем, кто узнал в метких иллюстрациях свое начальство.

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Узнали ли вы в комиксах свое начальство? Или вы из тех счастливчиков, кто ни разу за свою жизнь не встречал «эффективных менеджеров»?

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25
16k

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