Художник рисует комиксы о Сове — эффективном менеджере, которые читаются сквозь смех и слезы
Адекватный и справедливый начальник — залог здоровой атмосферы в коллективе. Но, к сожалению, не всем везет на таких боссов. Некоторые шефы — типичные «эффективные менеджеры» из злободневных комиксов Xander Toons.
Мы в редакции AdMe.ru обожаем актуальный юмор. И передаем лучи поддержки тем, кто узнал в метких иллюстрациях свое начальство.
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Узнали ли вы в комиксах свое начальство? Или вы из тех счастливчиков, кто ни разу за свою жизнь не встречал «эффективных менеджеров»?
Фото на превью Xander Toons. Сова - эффективный менеджер / vk