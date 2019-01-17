Художник рисует комиксы для тех, кто привык смотреть на мир немного под другим углом

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Что, если бы мы могли крутануть весь наш мир и перевернуть все вверх дном, а затем остановить его под другим, непривычным для нас ракурсом? Представить сложно. Но художник Kyle McRuer не только представил, но и нарисовал серию комиксов Imitation Lobster. Которые к тому же еще приправил щепоткой яркой иронии и сарказма.