Американский художник рисует простые и добрые комиксы, в которых нет ни политики, ни скрытого смысла
Многие современные художники, рисующие комиксы, очень любят обличать пороки современного общества, однако Седрик Хонштадт (Cedric Hohnstadt) не из их числа. Этот американский художник создает ироничные и добрые картинки, понятные людям всех возрастов, над которыми не придется ломать в голову в попытке понять задумку автора.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на работы Седрика вместе с детьми. Если же вам особенно понравятся эти комиксы, вы можете приобрести книгу Mostly Nonsense, где художник собрал свои лучшие иллюстрации, которые поднимут настроение даже в самый хмурый и грустный день.
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Идеи для новых комиксов появляются у Седрика каждый день, поэтому творческий процесс идет непрерывно. Все свои новые работы он выкладывает на собственном сайте, и их уже набралось на целую книгу. Деньги на издание сборника комиксов мог перевести каждый желающий — в рамках недавней кампании на «Кикстартере» художнику удалось собрать более $ 5 000.
Мы уверены, что в будущем Седрик Хонштадт издаст еще не одну книгу, ведь его рисунки несут в себе массу положительных эмоций, которых так не хватает в современном мире.
Фото на превью Cedric Hohnstadt/sketchbooksilliness