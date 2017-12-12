Американский художник рисует простые и добрые комиксы, в которых нет ни политики, ни скрытого смысла

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Многие современные художники, рисующие комиксы, очень любят обличать пороки современного общества, однако Седрик Хонштадт (Cedric Hohnstadt) не из их числа. Этот американский художник создает ироничные и добрые картинки, понятные людям всех возрастов, над которыми не придется ломать в голову в попытке понять задумку автора.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на работы Седрика вместе с детьми. Если же вам особенно понравятся эти комиксы, вы можете приобрести книгу Mostly Nonsense, где художник собрал свои лучшие иллюстрации, которые поднимут настроение даже в самый хмурый и грустный день.