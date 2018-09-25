Художник раскрашивает старые черно-белые снимки, и жизнь на них уже не кажется такой серой

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У австрийского фотографа и цифрового художника Марио Унгер необычное хобби — он восстанавливает и раскрашивает старые черно-белые фотоснимки. Художник делает это для того, чтобы хоть немного сократить разрыв между эпохами черно-белых и цветных фото. Благодаря его стараниям мы можем во всей красе рассмотреть жизнь того времени, а также в цвете увидеть некоторых известных людей.