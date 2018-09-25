Художник раскрашивает старые черно-белые снимки, и жизнь на них уже не кажется такой серой
У австрийского фотографа и цифрового художника Марио Унгер необычное хобби — он восстанавливает и раскрашивает старые черно-белые фотоснимки. Художник делает это для того, чтобы хоть немного сократить разрыв между эпохами черно-белых и цветных фото. Благодаря его стараниям мы можем во всей красе рассмотреть жизнь того времени, а также в цвете увидеть некоторых известных людей.
AdMe.ru просмотрел работы Марио Унгера и предлагает по-новому взглянуть на самые интересные из них.
1. Никола Тесла в своей лаборатории
2. Лев Толстой, 1897
3. Где-то в Техасе, США, XIX в.
4. Будущая королева Елизавета II со своей младшей сестрой Маргарет
5. Салли Холтерман — первая женщина, которая получила права на управление мотоциклом, Вашингтон, 1937
6. На фабрике по производству кукол, 1936
7. Цыгане, Австрия, 1929
8. Григорий Распутин, примерно 1910
9. Пабло Пикассо, «Рисование светом», 1949
10. Офицер полиции возле своего мотоцикла, Вашингтон, 1922
11. Фрида Кало в возрасте 12 лет, 1919
12. Итальянские иммигранты пробуют уличную еду, Нью-Йорк, 1900
13. Энрико Карузо, примерно 1910
14. Женщина с татуировками, 1905
15. Генри Форд
16. Итальянские автогонщики Уго Сивоччи и Антонио Аскари в Alfa Romeo, 1922
17. Мэрилин Монро, 1951
18. Спасатель на пляже, Нью-Йорк, начало 1900-х гг.
19. Зигмунд Фрейд, 1920
20. Мюллер Брос, владелец сети автомоек, провел конкурс красоты, чтобы отпраздновать 3-миллионную мойку автомобиля, 1951
Фото на превью ungermario / instagram