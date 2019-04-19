Художник путешествует по миру и рисует комиксы, которые рассказывают об особенностях стран не хуже гида

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Знакомиться с культурой разных стран можно не только читая тревел-блоги и смотря передачи, но и через комиксы Itchy Feet. В них художник Мэлекай Рэй Ремпен (Malachi Ray Rempen) рассказывает о путешествиях, жизни в разных странах и изучении языков. Он делится своим опытом и с юмором описывает ситуации, которые случались с ним за границей.

Кстати, название серии отсылает к английскому выражению to get itchy feet — «испытывать тягу к путешествиям».

Мы в AdMe.ru не могли оторваться от комиксов Itchy Feet и с разрешения автора перевели для вас некоторые из них.

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А вы много путешествуете? Расскажите в комментариях, про какие особенности иностранцев стоит нарисовать комикс?

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    2
  • 42
  • 8
  • 9.7k

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