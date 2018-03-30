Художник превратил героинь мультфильмов в роковых красоток. И такими мы их еще не видели
Иллюстратор Андрей Тарусов перерисовывает известных мультипликационных персонажей в стиле пин-ап. В своих работах художник, сохраняя образы и характеры героинь, превращает их в роковых соблазнительниц, которые, кажется, только что сошли с обложек журналов.
AdMe.ru собрал для вас самые яркие и пикантные иллюстрации, при взгляде на которые появляется желание пересмотреть любимые мультфильмы еще раз.
Малефисента
Урсула
Мерида
Принцесса Жасмин
Фрекен Бок
Принцесса (Бременские музыканты)
Мама Римма
Старуха Шапокляк
Какие мультяшные героини понравились вам больше всего?
Фото на превью Andrew Tarusov