Художник показал, как выглядели бы люди, если бы они стали персонажами мультфильмов Pixar

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3D-художник Лэнс Фан (Lance Phan) дарит поклонникам анимационных фильмов уникальную возможность почувствовать себя героями одного из них. AdMe.ru решил познакомить вас с его работами, потому что они действительно стоят того. Добро пожаловать в мультяшный мир Лэнса Фана! Вот его личный сайт и фейсбук.

Всего один взгляд на идеализированную внешность персонажей Pixar заставляет задуматься, как бы ты сам выглядел, если бы стал героем этого волшебного мира. И как приятно, что современные технологии способны воплотить эту маленькую мечту в жизнь. Пока кто-то по старинке рисует свои шедевры маслом, карандашом и акварелью, Лэнс Фан пробует создавать 3D-портреты с помощью компьютера. И у него это прекрасно получается.

Все началось с того, что Лэнс в поиске вдохновения брал за основу аватарки и селфи случайных пользователей и превращал их в мультяшные шедевры

Теперь Лэнс берет за основу одну или несколько фотографий человека, который предварительно сделал заказ на сайте художника. Затем он рисует в Photoshop их трехмерные портреты. Иллюстратор придает большое значение личным особенностям каждого человека, поэтому полученные изображения мало чем отличаются от своих реальных прототипов. Вот почему после внедрения в мир мультфильма их так просто опознать как самим владельцам снимков, так и их знакомым. И даже нам с вами, сторонним наблюдателям.

Он настолько тщательно прорисовывает в знаменитой стилистике детали, одежду, лица и даже пряди волос, что его героев невозможно отличить от оригинальных персонажей американской киностудии. Главной отличительной чертой работ Лэнса являются гиперреалистичные глаза его персонажей. Они выглядят так правдоподобно, что иногда на мгновение может показаться, будто герои изображений — это живые люди, которые сейчас моргнут и улыбнутся еще шире.

Постепенно эти чудо-портреты набрали такую популярность, что Лэнсу даже пришлось временно прекратить прием заказов

Несмотря на то, что на создание шедевра может потребоваться всего несколько часов, Лэнс трудится, как пчелка. Однако любой желающий может оставить свой e-mail и получить уведомление сразу, как только у художника появится свободное время.

Сам же художник довольно скромно отзывается о своей работе

В своем инстаграме он пишет: «Некоторые люди спрашивают меня, как же я делаю это. В принципе, я просто создаю голову и плечи, рисую кожу, добавляю волосы, „пришиваю“ одежду, накладываю фон, добавляю свет и сияние. Потом смотрю, что получилось, нахожу недостатки в своей работе, снова и снова редактирую, перестраиваю, пока не скажу себе, что получилось хорошо. Затем добавляю последние штрихи и создаю финальное изображение».

Работы Лэнса действительно получаются просто потрясающими! Предлагаем и вам насладиться ими

Как вам такое оригинальное творчество? Впечатляющие работы, согласны?