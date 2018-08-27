20+ работ уличного художника, посмотрев которые вы сильно пожалеете, что он не живет в вашем городе

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Художник WD (Wild Drawing) родился и вырос на Бали. Свой творческий путь он начал в 2000 году как уличный художник и с тех пор проводит все свое время на улицах разных городов, выполняя заказы и участвуя в стрит-арт-фестивалях. В настоящее время WD живет и работает в Афинах, и многочисленные поклонники его творчества с нетерпением ждут, когда смогут увидеть его новые работы.