20+ работ уличного художника, посмотрев которые вы сильно пожалеете, что он не живет в вашем городе
Художник WD (Wild Drawing) родился и вырос на Бали. Свой творческий путь он начал в 2000 году как уличный художник и с тех пор проводит все свое время на улицах разных городов, выполняя заказы и участвуя в стрит-арт-фестивалях. В настоящее время WD живет и работает в Афинах, и многочисленные поклонники его творчества с нетерпением ждут, когда смогут увидеть его новые работы.
AdMe.ru собрал 20 работ художника, которые оценят по достоинству даже закоренелые критики.
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Какую из работ вы для себя выделили? Нам очень понравились изображения под № 1, 12 и 18.
Фото на превью wd_wilddrawing / instagram