Художник превращает обычные предметы в нечто космическое (Вы больше не сможете смотреть на картофелечистку как раньше)

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Когда мы были детьми, то могли превратить швабру в священное оружие рыцарей, пульт от телевизора мог управлять космическим кораблем, а подушка становилась непробиваемой броней. Художник по имени Эрик Геш (Eric Geusz) вырос, но не утратил детскую фантазию и все так же умеет превращать повседневные предметы в космические объекты.

AdMe.ru предлагает взглянуть на его работы, поделиться впечатлениями и, возможно, своими рисунками. А что? Давайте попробуем.

Банка с острым соусом

Температура открытого космоса близка к абсолютному нулю: —273 °С. Это очень холодно, поэтому, чтобы согреться, нужен корабль на основе банки соуса табаско.

Машинка для стрижки волос

В перспективе люди, которые работают над дизайном машинок для стрижки волос, могут проектировать космические корабли. Вы только посмотрите на эти обтекаемые формы.

Спиннер

Точно так же, как мы вращаем спиннер, корабль в космосе должен постоянно вращаться, но только для того, чтобы создать искусственную силу тяжести.

Кухонные щипцы

Если вы — фанат «Звездных войн», то придете в восторг, увидев обычные кухонные щипцы. Их форма напоминает гоночный под, на котором соревновался Энакин Скайуокер.

Картофелечистка

Мало кто способен посмотреть на картофелечистку как на грузовой космический корабль. Но если вам это удастся, то и другие кухонные предметы получат второе значение.

Походный консервный нож

Что общего между походным консервным ножом и космическим истребителем? Они быстрые, маленькие и при достаточной сноровке могут пробраться куда угодно.

Позвонок кита

Причина пересмотреть фотографии с поездок и похода по музеям.

Пульт + игровой контроллер

Любые вещи на столе могут оказаться прототипом звездного крейсера. Например, пульт и контроллер от Playstation 4.

Лимон + ложки

Консервный нож

Туда, куда не проходил ни один консервный нож: через червоточину, в глубины далекого космоса, открывая новые планеты и цивилизации.

Шампунь