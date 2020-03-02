Художник превращает героев советских мультфильмов в обычных людей (Спорим, именно такими вы их и представляли)
В детстве нам часто казалось, что персонажи любимых мультиков списаны с хорошо знакомых людей. Старуха Шапокляк была похожа на вредную ворчливую соседку, а Незнайка — на обаятельного одноклассника-растяпу. А вот художник Евгений Швенк решил воплотить свои фантазии в реальность и сделал подборку артов «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове». Мама дяди Федора в его исполнении получилась спортивная и подтянутая, а у Карлсона появилась 3-дневная щетина. Еще бы, он же мужчина в самом расцвете сил.
Нам в AdMe.ru стало интересно, совпадают ли наши представления с видением автора. И знаете, мы готовы подтвердить, что именно так эти персонажи и должны выглядеть в настоящей жизни. На удивление реалистичным получился даже мечтающий о полетах Водяной, которого вы найдете в бонусе к этой статье.
1. Мама дяди Федора — «Зима в Простоквашино»
2. Папа дяди Федора — «Зима в Простоквашино»
3. Старуха Шапокляк — «Чебурашка»
4. Принцесса — «Бременские музыканты»
5. Карлсон — «Малыш и Карлсон»
6. Незнайка — «Незнайка на Луне»
7. Механик Зеленый — «Тайна третьей планеты»
8. Фрекен Бок — «Малыш и Карлсон»
9. Карабас-Барабас — «Приключения Буратино»
10. Почтальон Печкин — «Трое из Простоквашино»
11. Хоккеист-хулиган — «Шайбу! Шайбу!»
12. Дядя Степа — «Дядя Степа — милиционер»
13. Сыщик — «По следам бременских музыкантов»
14. Снежная королева — «Снежная королева»
15. Маугли — «Маугли»
Бонус: «А мне летать охота!» Реалистичный Водяной из мультфильма «Летучий корабль»
Как вы считаете, получилось ли у художника передать яркие характеры персонажей? Возможно, кто-то из них стал выглядеть еще интереснее в новой рисовке?
Фото на превью shvenk_ / instagram, shvenk_ / instagram