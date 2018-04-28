Художник представил персонажей мультфильмов в образе чудовищ, от которых кровь стынет в жилах
Художник Уилл Хьюс решил, что персонажи детских телешоу слишком милые и всем уже надоели подобным однообразием. Поэтому автор превратил знакомых всем героев в ужасных персонажей фильмов ужасов. Работы получились качественными и оригинальными, от Мики-Мауса кровь стынет в жилах даже у закоренелых любителей ужастиков.
AdMe.ru собрал для вас крутейшие жутковатые рисунки, после которых смотреть полюбившиеся мультфильмы как раньше уже не выйдет.
1. Микки-Маус
2. Росомаха («Люди Икс»)
3. Патрик («Губка Боб Квадратные Штаны»)
4. Твити («Веселые мелодии»)
5. Пакмен
6. Гуфи
8. Крипер («Майнкрафт»)
9. Мистер Хайд
10. Марио
11. Питер Гриффин («Гриффины»)
12. Шегги («Где ты, Скуби-Ду?»)
Какой из персонажей вам кажется самым жутким?
Фото на превью wilhughes3d