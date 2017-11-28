Художник мрачно, но правдиво и круто рисует человеческие страхи

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Художник из Огайо Shawn Coss создает жутковатые, но интересные работы: он рисует всевозможные фобии и психические расстройства. Проект пользуется популярностью, а у автора даже есть сайт, где можно заказать футболку с любым рисунком. Мы в AdMe.ru собрали самые удачные, на наш взгляд, иллюстрации: посмотрите, быть может, в одной из них вы узнаете свой глубинный страх.

Херофобия — боязнь веселья

Предположительно, чаще всего херофобия развивается у интровертов, которым некомфортно находиться в центре всеобщего веселья. Также эта боязнь исходит из убеждения, что вслед за чем-то хорошим обязательно случится нечто плохое. Херофобы избегают шумных компаний и ярких праздников, во время которых чувствуют неуверенность и тревогу, побуждающие их к поиску безопасного уединенного места.

Хронофобия — страх времени

Нередко хронофобия проявляется во время слишком долгого ожидания чего-то важного, когда человеку кажется, что дождаться желаемого просто нереально. Еще одна причина — осознание быстротечности времени, приближающей неминуемый конец бытия. Страдающие этой фобией подвергаются стрессу, когда приходится чего-то ждать, и часто начинают из-за этого паниковать.

Педиофобия — боязнь кукол

Как утверждают психологи, страх перед куклами берет свое начало в детстве. Он рождается, когда переживающий травмирующую ситуацию ребенок заостряет внимание на какой-нибудь игрушке, и та начинает ассоциироваться с угрозой. Иногда пугает сама «игрушечность» куклы, ее искусственность. Увидев куклу, человек чувствует тревогу. От тактильного контакта с игрушкой педиофоб впадает в ступор, а его физическое самочувствие при этом резко ухудшается.

Токофобия — страх перед родами

Токофобией страдают беременные женщины, которых пугают возможные родовые осложнения и даже смерть от них. Часто на такие мысли наталкивают чужие истории о неудачных родах или собственный негативный опыт, но иногда этот страх необъясним. Беременных изводят ночные кошмары и панические приступы.

Апотемнофобия — страх перед ампутацией

Наблюдая чужие страдания, мы проецируем их на себя, и потому неудивительно, что многим неприятно находиться рядом с людьми, у которых ампутированы конечности. Дискомфорт превращается в фобию на фоне нервного потрясения или негативного опыта контакта с такими людьми, и в большинстве случаев этот страх тоже родом из детства. При виде человека с ампутированными конечностями апотемнофоб нервничает и старается избежать контакта, а если это не удается, его может охватить паника.

Эйсоптрофобия — боязнь зеркал и собственного отражения

Несмотря на то, что в основном этой фобией страдают люди, которые, будучи детьми, испугались отражения в зеркале, есть у нее и другие истоки: к примеру, неприятие собственного внешнего вида или суеверность, вышедшая за рамки. Боящийся зеркал всячески избегает их, также отказывается фотографироваться и нервничает, когда замечает зеркальные поверхности, будь то столешница, ложка или чьи-то очки. Когда такой человек видит свое отражение, он испытывает не просто страх, а настоящий ужас.

Клаустрофобия — страх перед замкнутыми или тесными пространствами

Клаустрофобия — почти всегда последствие страшного события, пережитого в замкнутом помещении. Эта боязнь может развиться, если на вас напали в лифте, заперли в тесной комнате без окон или даже в шкафу (последнее часто случается с детьми во время игры в прятки). Находясь в закрытом пространстве, человек чувствует страх, но это может как проявляться слабо, так и сопровождаться паническими атаками и обмороками.

Бленнофобия — боязнь слизи

Страх перед слизью в основном одолевает очень брезгливых людей, у которых естественное чувство отвращения переросло в нездоровое. Если смотреть на слизь неприятно многим, то бленнофобов это приводит в ужас. При виде слизи, а тем более при прикосновении к ней, пациенты пугаются, теряют самоконтроль и нередко при этом переживают приступы тошноты и рвоты.

Вербофобия — страх перед определенными словами

Если человек не может заставить себя произнести некоторые слова, то, скорее всего, в его подсознании эти слова ассоциируются с какими-то травмирующими событиями прошлого. Еще одна причина — сильная неуверенность в себе из-за низкого уровня языка (не получил образование или переехал в другую страну) и нежелание показаться из-за этого смешным или глупым. Человек, страдающий вербофобией, избегает «запретных» слов либо пытается объяснить их значение при помощи других. Если же это не получается, он просто замолкает или уходит.

Атазагорафобия — страх быть забытым или незамеченным

Бояться игнорирования и тем более забвения вполне естественно. Однако иногда боязнь преобразуется в фобию: это может произойти, когда человек много времени проводит в одиночестве, а также если на него долго никто не обращает внимания. Другая сторона этой фобии — страх самому что-то забыть, например потерять память из-за болезни. Человек, которого это пугает слишком сильно, совершенно не уверен в себе и плохо взаимодействует с окружающими. Он подвержен депрессии и, скорее всего, его преследуют регулярные панические атаки.

Филофобия — боязнь влюбиться

Многие люди пугаются собственной влюбленности — особенно те, кто раньше находился в непростых отношениях, окончившихся тяжелым разрывом, или вообще пережил трагедию. Неудивительно, что страх, связанный с одним из самых сильных чувств, у некоторых перерастает в фобию. Филофобы панически боятся влюбиться и привязаться к кому-то, а потому сразу разрушают любую зарождающуюся связь. Их отличает скрытность, тревожность и нерешительность.

Сомнифобия — боязнь сна

Две основные причины сомнифобии — страх кошмаров и страх смерти во сне. И в первом, и во втором случае пациент видит спасение только в постоянном бодрствовании и делает все возможное, чтобы не заснуть: старается отвлечься от мыслей об отдыхе, пьет энергетики и, конечно, принимает специальные препараты. Отличают сомнифоба постоянная усталость и рассеянность, раздражительность, ухудшение памяти и общий болезненный вид. Все это сопровождается частыми паническими атаками.

Гилофобия — страх перед деревьями и лесом вообще

Вид деревьев может вызывать дискомфорт у человека, в прошлом покусанного дикими пчелами или змеей, выползшей из-под корней. Если ребенка напугало ветвистое дерево необычной формы или он заблудился в лесу, то в будущем у него также может развиться эта фобия. Находясь в лесу, гилофоб испытывает тревогу, его посещают навязчивые мысли об опасности и даже смерти, которые могут вызвать панику.

Арахнофобия — боязнь паукообразных

Одна из самых распространенных в мире фобий основывается на страхе быть укушенным ядовитым пауком, и страх этот передался нам от самых древних предков. Также эту фобию вызывает травматический опыт, пережитый из-за паучьего укуса в прошлом. Арахнофобы всячески избегают мест, где могут быть пауки, ведь всего лишь один (пусть даже самый маленький) паук может навести на них ужас.

Трипанофобия — страх перед уколами и шприцами

Еще одна распространенная фобия связана с некачественным медицинским обслуживанием, когда человек переживает болезненные инъекции и начинает бояться их повторения, причем смена медсестры или больницы не помогает. Тот, кто смертельно боится уколов, уклоняется от них любыми способами, и не имеет значения, рядовая ли это прививка или в шприце находится спасительное лекарство. Если принуждать трипанофоба к инъекции, у него, вероятно, случится приступ паники.

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