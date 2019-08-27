Художник нарисовал портреты своих подписчиков так, что невозможно удержаться от возгласа «Это гениально!»

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Молодой талантливый художник Анатолий Чилик хорошо известен благодаря своим нестандартным и забавным рисункам. На этот раз он устроил небольшой марафон и предложил подписчикам пожертвовать деньги на благотворительность, а в качестве благодарности нарисовал для каждого портрет по фотографии. Рисунки получились настолько классные и смешные, что способны поднять настроение даже после самого тяжелого дня.