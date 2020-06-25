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Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney

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В прошлом году комикс талантливого украинского художника Энди Иванова (Andy Ivanov) стал хитом в сети. Энди нарисовал историю русалочки на новый лад и своей работой еще раз доказал, что настоящая любовь побеждает все. Вы можете увидеть эти иллюстрации на нашем сайте. Советуем посмотреть их, прежде чем оценивать продолжение истории.

А оно, кстати, понравилось редакции AdMe.ru даже больше предыдущей части.

Просыпайся!

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Пойдем со мной, я кое-что тебе покажу

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Он хочет меня поймать! Давай спрячемся в секретном месте

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Здесь мы будем в безопасности

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Эта лилия — моя жизнь

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Вот вы где! Поймал!

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

— Что тут у нас?
— О нет! Если он сорвет цветок, я умру...

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Не трогай...

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

...цветок!

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Это из-за меня...

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Мне так жаль, моя любовь

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Пожалуйста...

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

...проснись!

Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
© andivart / instagram

Какие иллюстраторы нравятся вам? Делитесь их работами в комментариях.

259135
410