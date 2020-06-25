Художник нарисовал комикс о любви русалочки и обычного парня. Эта история трогательнее мультфильмов Disney
В прошлом году комикс талантливого украинского художника Энди Иванова (Andy Ivanov) стал хитом в сети. Энди нарисовал историю русалочки на новый лад и своей работой еще раз доказал, что настоящая любовь побеждает все. Вы можете увидеть эти иллюстрации на нашем сайте. Советуем посмотреть их, прежде чем оценивать продолжение истории.
А оно, кстати, понравилось редакции AdMe.ru даже больше предыдущей части.
Просыпайся!
Пойдем со мной, я кое-что тебе покажу
Он хочет меня поймать! Давай спрячемся в секретном месте
Здесь мы будем в безопасности
Эта лилия — моя жизнь
Вот вы где! Поймал!
— Что тут у нас?
— О нет! Если он сорвет цветок, я умру...
Не трогай...
...цветок!
Это из-за меня...
Мне так жаль, моя любовь
Пожалуйста...
...проснись!
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