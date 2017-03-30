Художник мастерски оживляет каракули сыновей, превращая их в шикарных персонажей

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Томас Ромен (Thomas Romain) — французский художник, который живет в Токио и работает над созданием аниме. Однако самым интересным и важным проектом Томаса стал тот, который он создает вместе со своими сыновьями: дети придумывают и рисуют необычных героев, а папа добавляет немного магии и мастерства.

Получаются удивительные герои — роботы, киборги и даже врачи. Конечно же, AdMe.ru никак не мог пройти мимо такой потрясающей команды!