18 сладких иллюстраций о любви, от которых ни фига не слипнется

О личности иллюстратора Myeongminho известно мало, кроме того, что он живет в Южной Корее и, по его собственным словам, старается запечатлеть в своих работах цвета и эмоции, которые наполняют каждый день.

AdMe.ru считает, что лучше всего за художника скажут его творения, поэтому с удовольствием делится с вами 18 иллюстрациями, в которых отражена вся нежность любви.

Впервые заметить ее в вагоне метро

Как бы случайно заскочить в магазин, в котором она работает

Впервые пойти на прогулку и почти взяться за руки

Помочь ей достать книгу с верхней полки

Вместе смотреть в бескрайнее небо

Это неловкое молчание во время свидания

Приятно удивить ее своими кулинарными творениями, но перед этим жутко нервничать

Учиться дополнять друг друга

Вдвоем наслаждаться простыми вещами и редкими минутами отдыха

Восхищаться природой

Создавать уют в мелочах

И просто быть рядом

Наконец расслабиться и дать любви проникнуть в вашу жизнь

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  • 23 ноября 2017
  • 2110

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