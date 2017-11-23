18 сладких иллюстраций о любви, от которых ни фига не слипнется
О личности иллюстратора Myeongminho известно мало, кроме того, что он живет в Южной Корее и, по его собственным словам, старается запечатлеть в своих работах цвета и эмоции, которые наполняют каждый день.
AdMe.ru считает, что лучше всего за художника скажут его творения, поэтому с удовольствием делится с вами 18 иллюстрациями, в которых отражена вся нежность любви.
Впервые заметить ее в вагоне метро
Как бы случайно заскочить в магазин, в котором она работает
Впервые пойти на прогулку и почти взяться за руки
Помочь ей достать книгу с верхней полки
Вместе смотреть в бескрайнее небо
Это неловкое молчание во время свидания
Приятно удивить ее своими кулинарными творениями, но перед этим жутко нервничать
Учиться дополнять друг друга
Вдвоем наслаждаться простыми вещами и редкими минутами отдыха
Восхищаться природой
Создавать уют в мелочах
И просто быть рядом
Наконец расслабиться и дать любви проникнуть в вашу жизнь