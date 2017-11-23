18 сладких иллюстраций о любви, от которых ни фига не слипнется

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О личности иллюстратора Myeongminho известно мало, кроме того, что он живет в Южной Корее и, по его собственным словам, старается запечатлеть в своих работах цвета и эмоции, которые наполняют каждый день.

AdMe.ru считает, что лучше всего за художника скажут его творения, поэтому с удовольствием делится с вами 18 иллюстрациями, в которых отражена вся нежность любви.