Художник из Южной Кореи рисует настоящую любовь (И это далеко не серенады под окнами)
Myeong-Minho — художник из Южной Кореи, который показывает, как выглядит жизнь пары, опираясь на свой личный опыт. Он напоминает, что так часто самыми лучшими и важными являются именно простые повседневные мелочи, связанные с вашим любимым человеком. И не обязательно, чтобы они были романтичными. В результате у художника получаются чувственные и трогательные иллюстрации о любви. Myeong-Minho регулярно публикует новые работы в своем инстаграме, при этом он рисует не только любовь.
Художник уже 3 года делится своими работами с почти 300 тыс. подписчиков. Мы же в AdMe.ru собрали для вас 17 лучших его творений.
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А какие моменты с любимым человеком для вас самые приятные и теплые?
Фото на превью 93.minho / instagram, 93.minho / instagram