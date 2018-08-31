Художник из Южной Кореи рисует настоящую любовь (И это далеко не серенады под окнами)

Myeong-Minho — художник из Южной Кореи, который показывает, как выглядит жизнь пары, опираясь на свой личный опыт. Он напоминает, что так часто самыми лучшими и важными являются именно простые повседневные мелочи, связанные с вашим любимым человеком. И не обязательно, чтобы они были романтичными. В результате у художника получаются чувственные и трогательные иллюстрации о любви. Myeong-Minho регулярно публикует новые работы в своем инстаграме, при этом он рисует не только любовь.

Художник уже 3 года делится своими работами с почти 300 тыс. подписчиков. Мы же в AdMe.ru собрали для вас 17 лучших его творений.

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А какие моменты с любимым человеком для вас самые приятные и теплые?

Фото на превью 93.minho / instagram, 93.minho / instagram

34 На склад!
2 Комментарии
  • 31 августа 2018
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