Художник из Южной Кореи рисует настоящую любовь (И это далеко не серенады под окнами)

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Myeong-Minho — художник из Южной Кореи, который показывает, как выглядит жизнь пары, опираясь на свой личный опыт. Он напоминает, что так часто самыми лучшими и важными являются именно простые повседневные мелочи, связанные с вашим любимым человеком. И не обязательно, чтобы они были романтичными. В результате у художника получаются чувственные и трогательные иллюстрации о любви. Myeong-Minho регулярно публикует новые работы в своем инстаграме, при этом он рисует не только любовь.