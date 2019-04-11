Художник из Воронежа 6 лет прожил без денег. За это время он совершил кругосветку и стал хозяином виллы в Италии

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Если вы наберете в гугле словосочетание «художник без денег», то в первой же строчке увидите имя Сергея Баловина. Судьба этого 34-летнего парня полна таких поворотов, что некоторые называют его аферистом, а он с этим охотно соглашается. В 17 лет Баловин начал преподавать живопись и организовывать выставки, затем оказался в Китае, стал там востребованным художником, заработал кучу денег, а потратив их, решил, что они не нужны ему вовсе. Он начал рисовать портреты за еду и одежду и объехал весь мир, обменивая свои работы на вещи, жилье и билеты. В Италии Сергей встретил свою будущую жену Клаудию, и дальше они отправились вместе. Сейчас пара живет в доме в итальянских Альпах, полученном в обмен на портрет. И вы можете приехать к ним в гости.

Мы в AdMe.ru уже пакуем чемоданы, чтобы отправиться в необычное жилище художника. Прочтите эту фантастическую историю, и вы, возможно, захотите составить нам компанию.

Итак, познакомимся с Сергеем Баловиным поближе. Когда ему было 5 лет, мама увидела нарисованную в альбоме сына птичку и решила, что у него талант. Чтобы не разочаровывать маму, маленький Сережа так и не признался, что автор рисунка — не он, а воспитательница. Эта невинная ложь предопределила судьбу мальчика, и с 8 лет он начал учиться рисунку и живописи. Спустя 10 лет он уже преподавал живопись студентам, которые были моложе его всего на 3–4 года. Китайские ученики познакомили его со своим учителем Шенем, и Сергей сумел организовать ему выставку в Воронеже. В благодарность Шень пообещал художнику помочь с персональной выставкой в Чунцине, но внезапно исчез.

Поездка в Китай едва не сорвалась, но Баловина взяли под крыло родственники одного из студентов. Правда, 70 привезенных контрабандой акварелей не впечатлили новых знакомых — важных китайских коммерсантов и чиновников, и Сергей очутился на шикарной даче в горах, где целый месяц писал маслом заснеженные русские пейзажи. 100 картин, заключенных в роскошные золотые рамы, были раскуплены за 3 дня, а полный рюкзак денег, вырученных от выставки, стал весомым аргументом в пользу переезда в Китай. Поначалу дела шли отлично, но очередная выставка внезапно провалилась, и платить за квартиру в шанхайском небоскребе с великолепным видом на город стало нечем. В этот момент у Сергея и возникла идея проекта «Натуральный обмен»: он написал в интернете, что будет «опортречивать» людей за любые подарки.

Ему начали приносить еду, одежду, посуду, мебель и прочие необходимые вещи. Взамен художник рисовал по 2 портрета каждому: один из них забирал заказчик, второй пополнял коллекцию на стенах квартиры. Вскоре необычное жилище стало центром культурной жизни русской общины в Шанхае. На концерты, кинопоказы, вечеринки и встречи с интересными людьми собирались десятки гостей, платя Баловину за вход в его собственную квартиру. Вопрос с арендной платой был решен.

Но Сергей так увлекся жизнью без денег, что решил отправиться в кругосветное путешествие, обменивая свои работы на приглашения в разные уголки планеты. Ничего не платя за билеты и ночлег, он объехал 40 стран, оказываясь то в Старом Осколе, то в индийском штате Керала, то в студенческом общежитии, то на роскошной вилле. Если ему нужны были еда, одежда, новые наушники или зарядка для телефона взамен сломавшейся, Баловин проводил акции вроде «Накорми художника», и люди охотно давали ему все необходимое в обмен на портреты. Всего он нарисовал 7 тыс. портретов. Среди тех, кто позировал Баловину, были и известные люди, например «тетя Таня» из «Спокойной ночи, малыши!», дизайнер Артемий Лебедев и министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн (художник нарисовал его портрет в обмен на маникюрный набор).

Однажды в Италии художника согласился подбросить мужчина, который вез свою дочь Клаудию в другой город. Девушку ждала там новая работа. Садясь в машину, Сергей и не предполагал, что рядом с ним находится его будущая жена. Вместе они объездили еще несколько стран, а свою свадьбу превратили в художественный проект «Все как у людей». Были и букеты, и свадебное платье, и лимузин, и торт, и пьяные гости, но только все это — в виде коллажей на стенах арт-центра. На реальной невесте был обычный сарафан, на женихе — неизменные тельняшка и шляпа.

3-этажный дом XIX века в итальянских Альпах, окруженный лесами, расположенный рядом с горным ручьем и альпийским лугом, тоже достался молодоженам без денег. Правда, в нем не было ни воды, ни отопления и до недавнего времени он служил хлевом, где жили коровы, овцы и кролики.

По ночам Сергей и Клаудиа спали в шапках, а днем отскребали, благоустраивали и ремонтировали свой «Дом с печкой» (Stone Oven House, или Casa Col Forno). На это ушло полгода.

Восстанавливать жилище помогали волонтеры, а строительные материалы, мебель и предметы интерьера были получены в обмен на рисунки или просто так. У каждой вещи здесь своя история. К примеру, холодильник раньше стоял у Эрики (она работает священником), а газовую духовку подарил Вальтер, владелец деревенского бара-магазина.

Добраться сюда непросто, мобильная связь почти отсутствует, за Wi-Fi нужно пешком идти в гору, но это не помешало «Дому с печкой» превратиться в арт-резиденцию, где устраивают кинопоказы, концерты и выставки и всегда ждут гостей. Здесь можно остановиться без денег в обмен на помощь по хозяйству, а профессионалам из мира искусства предоставляют жилье, мастерские и выставочные пространства.

Совсем без денег теперь обходиться не получается: за электричество приходят счета, а гостям нужна туалетная бумага. Поэтому приезжающие оставляют небольшие суммы в специальной коробочке, а сам дом сдается на Airbnb. Но Сергей и Клаудиа не изменяют принципам натурального обмена: пустили на свой луг пастуха с коровьим стадом за сыр и молоко и договорились с местным пасечником, что он поставит на их земле ульи и поделится медом.

Вот несколько историй гостей и волонтеров, которые рассказывает сам художник в своем «ЖЖ». Приехали двое парней по программе Workaway. Начали колоть дрова, а мы начали их за это кормить. Один из Испании, лет 40. Говорит, работал на автозаправке, потом на ресепшен в отеле. К 38 годам понял, что с работой пора завязывать, выучил итальянский и уехал в Японию шататься по буддистским храмам с пилигримами. Дрова колол неплохо, хотя и медленно. Но уже уехал. Второй еще держится. Американец. Свободно говорит на 6 языках, зато в школе не учился совсем. Оказывается, можно так у них в Америке.

В четверг ожидается семья каучсерферов из Дании и София из Эдинбурга. Семья — 5 человек, трое из которых — дети от 2 до 8 лет. Дети на домашнем обучении и путешествуют вместе с родителями по свету.

Приехали еще 4 помощников из Сибири: Костя, Яна и 2 хаски: Боно и Нивиада. Как ребятам удается путешествовать с собаками на тысячи километров — у меня не спрашивайте. Спрашивайте у них. Костя работает за четверых. Перемещается на скейте, хаски его тянут, как если бы он сидел в санях. Яна варит суп из костей, которые им бесплатно дают в мясных лавках кормить собак. Но суп получается таким вкусным, что едим все вместе.

А вот видео про «Дом с печкой»:

И приглашение от Сергея: «Может, и вам когда-то мечталось пожить в горах? Приезжайте в гости! Все очень просто. Пишите мне, рассказывайте, какую пользу вы готовы приносить: поливать помидоры, колоть дрова, готовить обед, чинить крышу, красить стены, играть концерты, открывать выставки, проводить тренинги, писать книги, переводить тексты или что-то еще. Приехать можно как на 3 дня, так и на 3 месяца. Главное, договориться о сроках заранее».

В своей книге Сергей Баловин пишет: «Моя жизнь и есть объект моих экспериментов, которыми я занимаюсь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и даже в дни национальных праздников. Мой офис — это большой голубой шар площадью чуть больше 510 млн кв. км. Все люди в офисе — мои коллеги. С ними я пытаюсь найти общий язык. Точнее, бесконечное множество всевозможных языков. Я понимаю, что бесконечность не подвластна простому смертному, но и это не заставит меня остановиться».

А вам приходила в голову мысль круто изменить свою жизнь? А может быть, вы уже сделали это? Расскажите нам!