Когда смотришь на эти скульптуры, кажется, что их создатель видел фей своими глазами
Скульптор из Великобритании Робин Уайт (Robin Wight) создает из нержавеющей проволоки сказочные скульптуры — фей, поражающих своей красотой и легкостью. Художник называет проволоку металлической глиной, потому что этот гибкий материал предоставляет практически безграничные возможности для творчества. Все, что нужно, — это катушка провода, пара плоскогубцев и воображение.
Часть скульптур Робина Уайта находится в парке Трентхэм в британском городе Сток-он-Трент, другие — в частных коллекциях.
AdMe.ru приглашает вас полюбоваться на прекрасные скульптуры фей, которые кажутся такими живыми, что даже начинаешь верить в их существование. А ведь у них и сердца есть — в каждую скульптуру вставлено сердце из камня, на котором выгравировано послание от художника.
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18. Автор скульптур — художник Робин Уайт со своим детищем, скульптурой «Левитация»
Фото на превью Fantasywire / Facebook