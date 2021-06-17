Художник из Турции показал, как выглядели бы персонажи культовых мультфильмов и игр, будь они живыми людьми

Турецкий художник Хоссейн Диба стал известным в сети благодаря своим реалистичным 3D-моделям персонажей из популярных мультфильмов и видеоигр. Водопроводчик Марио, Джинн из волшебной лампы, семейка Симпсонов — все «оживают» в руках мастера.

AdMe.ru сравнил визуализации Хоссейна с привычными нам нарисованными героями, и от некоторых его работ у нас аж мороз по коже.

Аладдин («Аладдин»)

Принцесса Жасмин («Аладдин»)

Джинн («Аладдин»)

Джо Гарднер («Душа»)

Джесси («История игрушек»)

Шериф Вуди («История игрушек»)

Базз Лайтер («История игрушек»)

Мистер Картофельная Голова («История игрушек»)

Марио («Super Mario Bros.» и другие видеоигры)

Луиджи («Super Mario Bros.» и другие видеоигры)

Рик Санчез («Рик и Морти»)

Гомер Симпсон («Симпсоны»)

Мардж Симпсон («Симпсоны»)

Лиза Симпсон («Симпсоны»)

Барт Симпсон («Симпсоны»)

Питер Паркер («Человек-паук: Через вселенные»)

Гвен Стейси («Человек-паук: Через вселенные»)

Кингпин («Человек-паук: Через вселенные»)