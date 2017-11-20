Художник из Торонто рисует комичные и мудрые комиксы о семье, и это стоит прочитать всем и каждому

Талантливый художник Lunarbaboon живет в Торонто вместе с женой и двумя детьми. Он работает учителем и в свободное время рисует мудрые комиксы о семье. Сам Lunarbaboon описывает себя довольно иронично: «наполовину человек и наполовину лунная обезьяна, пытающаяся понять весь этот мир». Кажется, в понимании устройства Вселенной художник достиг успехов, потому что его комиксы заставляют задуматься сотни тысяч поклонников.

Мы в AdMe.ru давно следим за творчеством автора и предлагаем оценить лучшие из его новых работ.

Подписывайтесь на Lunarbaboon в фейсбуке и добавляйте в закладки его сайт, чтобы не пропустить новые комиксы!

Фото на превью Lunarbaboon

60 На склад!
9 Комментарии
  • 20 ноября 2017
  • 9
  • 12800

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