Художник из Торонто рисует комичные и мудрые комиксы о семье, и это стоит прочитать всем и каждому
Талантливый художник Lunarbaboon живет в Торонто вместе с женой и двумя детьми. Он работает учителем и в свободное время рисует мудрые комиксы о семье. Сам Lunarbaboon описывает себя довольно иронично: «наполовину человек и наполовину лунная обезьяна, пытающаяся понять весь этот мир». Кажется, в понимании устройства Вселенной художник достиг успехов, потому что его комиксы заставляют задуматься сотни тысяч поклонников.
Мы в AdMe.ru давно следим за творчеством автора и предлагаем оценить лучшие из его новых работ.
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Фото на превью Lunarbaboon