Кто такой Покрас Лампас и что помогло ему стать знаменитым на весь мир российским художником

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Покраса Лампаса в 26 лет уже окрестили королем футуристической каллиграфии. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса, а его работы стоят несколько тысяч долларов и выставляются в лучших галереях по всему свету. Сегодня мировые бренды выстраиваются в очередь, чтобы создать с ним совместные проекты.

Мы в AdMe.ru попытались раскрыть секрет популярности молодого художника-самоучки из Подмосковья и вдохновились его творчеством.

Покрас Лампас родом из подмосковного города Королева, и в юности он много времени провел в электричках, рассматривая граффити на заборах вдоль железнодорожных путей. Это вдохновило его взять в руки баллончик с краской в 14 лет и начать рисовать теги (авторские подписи) за гаражами.

После 9-го класса Лампас решает поступить в колледж и учиться на экономиста, но через год бросает. Он возвращается, чтобы окончить школу, затем поступает в институт на специалиста по рекламе, но тоже его бросает — на 5-м курсе. Лампас считает, что людям творческих профессий диплом не нужен: на работу их берут по портфолио.

Покрас Лампас всегда был самоучкой, а все его работы — это сплошная импровизация.

Сегодня его работы можно увидеть в лучших галереях современного искусства в Дубае, Гонконге, Женеве, Нью-Йорке, Майами и Париже. Стоимость одной картины Лампаса колеблется в пределах от $ 10 000 до $ 15 000. За год продается около 30 его произведений по всему миру, не считая различных арт-объектов и перформансов, которые он создает для известных брендов.

Мировую популярность он завоевал в 2015 году благодаря работе на крыше «Красного Октября» в Москве. На тот момент это был самый огромный каллиграфический рисунок в мире — высотой с 22-этажное здание. На его создание ушло 2 дня и 730 литров краски. Арт-объект даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

После этого на художника посыпались предложения со всех уголков мира. Он уже успел поработать с такими компаниями, как Nike, Leviʼs, Adidas, Lamborghini, Pirelli и многими другими. Коллаборации с мировыми брендами приносят Лампасу от $ 5 000 до $ 20 000 за проект.

В рамках сотрудничества с Nike Лампас создал для флагманского магазина сети трехплоскостной арт-объект с флуоресцентной каллиграфией, образовав тем самым расписной «угол», в который могли зайти и погрузиться зрители.

Для Pirelli художник использовал цитаты 11 знаменитостей, близких к деятельности компании, чтобы составить из этих фраз уникальные отпечатки пальцев, которые превратились в итоге в яркие арт-объекты.

Вместе с итальянским домом моды Fendi Лампасу удалось реализовать еще один грандиозный проект. Он расписал огромными желтыми узорами крышу Квадратного Колизея в Риме, в здании которого располагается штаб-квартира компании. На работу у него ушло 2 дня и около 550 литров краски. Общая площадь арт-объекта составила 1 250 кв. м. Замысловатый текст вязи был посвящен современным творцам, миллениалам и новому взгляду на мир.

Талант и популярность Лампаса стали толчком к сотрудничеству и с крупными музеями. В этом году Третьяковская галерея установила на фасаде здания инсталляцию художника, посвященную творчеству Василия Верещагина. В ней было зашифровано скрытое послание, а именно 18 слов о легендарном живописце, которые предстояло разгадать зрителю.

Работы Лампаса можно увидеть, еще и просто гуляя по улицам разных городов. Например, в одном из крытых пешеходных переходов в центре Москвы он расписал все стены и потолок в стиле футуристической каллиграфии. На создание необычных форм и шрифтов его вдохновило искусство русского авангарда начала 20-х годов прошлого века.

Интерес к своему творчеству среди зрителей Лампас подогревает порой очень провокационными работами. Так, он использовал новые брендовые кроссовки от Канье Уэста вместо кисти для создания одного из своих полотен под названием «ХАЙП».

В то время как в мире все чаще происходят конфликты между разными странами, Покрас Лампас в своих работах стремится показать гармонию мировых культур через «объединенную письменность». Поэтому неслучайно, что во многих арт-объектах художника можно найти сочетание несовместимых языков и шрифтов, например кириллицы и арабской вязи, японских иероглифов, готической и современной типографики. Лампас считает, что его работы должны вдохновлять людей на поиск баланса через познание разных культур.

Пару лет назад Покрас переехал из Москвы в Санкт-Петербург. Свой выбор места для мастерской он объясняет так: «Все очень просто. Петербург — город для творчества, Москва — город для бизнеса».

Один из недавно созданных крупных арт-объектов художника можно найти в центре Санкт-Петербурга. Работа размером с 5-этажный дом называется «Д ¥ Ā Л И З М» и посвящена двойственности восприятия современного искусства. Сам текст — это манифест миллениалов с ценностями прошлых поколений, а выполнен рисунок сразу в нескольких стилях: с помощью заимствования форм букв из западной и восточной, древней и современной каллиграфии.

Настоящее имя художника — Арсений Пыженков. Но недавно он получил паспорт, в котором значится имя Покрас Лампас. Псевдоним возник еще в те времена, когда парень рисовал граффити. «Покрас» — слово, которым часто пользовались райтеры, когда хотели пойти что-то покрасить, порисовать. А «лампас» — это была просто ироничная рифма к первому слову.