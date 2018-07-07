Художник из Нью-Йорка показывает, как много абсурда можно увидеть в мире, если немного присмотреться
Кажется, это невероятно трудное задание — открыть что-то новое в мире привычных вещей. Нам кажется все знакомым и обыденным. Но если чуть-чуть сменить фокус восприятия, то можно оказаться в безумном и нелепом месте. Именно такой мир представлен в комиксах художника из Нью-Йорка Comics With a K.
AdMe.ru предлагает вслед за автором комиксов взглянуть на привычные вещи с неожиданной стороны и увидеть много абсурдного в обычных ситуациях.
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Доводилось ли вам оказываться в ситуации, которая заставляла бы задуматься о том, до чего абсурдна наша жизнь?
Фото на превью Comics with a K / instagram