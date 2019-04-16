Художник из Израиля и его жена покорили сердца миллионов искренними комиксами о том, каково это — ждать ребенка

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Мы не раз рассказывали об известном израильском художнике Иегуде Девире (автор комиксов о семейной жизни «Один из этих дней») и его жене Майе (иллюстратор и графический дизайнер). Недавно в их семье произошло счастливое событие, о котором и пойдет речь в нашей статье.

Мы в AdMe.ru уверены, что вам очень понравятся новые работы художника, в которых каждый сможет найти что-то о себе.

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Бонус: как герои комиксов выглядят в реальной жизни

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