Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы не раз рассказывали об известном израильском художнике Иегуде Девире (автор комиксов о семейной жизни «Один из этих дней») и его жене Майе (иллюстратор и графический дизайнер). Недавно в их семье произошло счастливое событие, о котором и пойдет речь в нашей статье.