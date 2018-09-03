Художник из Индонезии представил, как котики могли бы переполошить наш мир, будь они чуть больше обычного

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если что-то нужно сделать лучше, просто добавь котика — так решил Франсдита Муафидин (Fransdita Muafidin), графический дизайнер из Индонезии. Он фотошопит котов везде, где только можно придумать. В результате получаются сюрреалистические иллюстрации о том, как гигантские котики покоряют небоскребы, отдыхают в самых неожиданных местах и вообще довольно нагло себя ведут. Некоторые коллажи автор забавно комментирует в своем инстаграме.