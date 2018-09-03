Художник из Индонезии представил, как котики могли бы переполошить наш мир, будь они чуть больше обычного
Если что-то нужно сделать лучше, просто добавь котика — так решил Франсдита Муафидин (Fransdita Muafidin), графический дизайнер из Индонезии. Он фотошопит котов везде, где только можно придумать. В результате получаются сюрреалистические иллюстрации о том, как гигантские котики покоряют небоскребы, отдыхают в самых неожиданных местах и вообще довольно нагло себя ведут. Некоторые коллажи автор забавно комментирует в своем инстаграме.
AdMe.ru просто покорен приключениями этих котов.
1. Осторожно, утренние потягушки!
2. Как мне отсюда слезть?!
3. Он опять уснул?
4. Время вкусно пообедать!
5. Право, мне так неловко...
6. Чей это кот? Заберите его!
7. Немного задремал
8. Охота удалась
9. Хочу ку-у-ушать!
10. А давай наперегонки?